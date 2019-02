Meppen. Der Besucherandrang war riesig: Mehr als 30.000 Menschen haben am Wochenende die „XXXLandtechnik-Tage 2019“ in Meppen besucht.

Mehr als 800 Maschinen präsentierten die Agravis Technik Münsterland-Ems GmbH, die Agravis Technik BvL GmbH, der Gebrauchtmaschinen-Spezialist Agravis Technik Center GmbH und die TecVis GmbH (Kommunalgeräte und Motoristik) an den zwei Tagen einer Pressemitteilung zufolge. Die Landtechnik-Tage auf dem Gelände in Meppen-Versen gehören nach Firmenangaben zu den größten Hausausstellungen in Deutschland. Im Mittelpunkt stehen die Neu- und Gebrauchtmaschinen.

„Unsere Besucher interessierten sich sehr für die ausgestellten Maschinen und unsere digitalen Plattformen“, freute sich Niklas Keuter von der Agravis Technik BvL GmbH. Viele informierten sich beispielsweise über Gülletechnik: „Die Nachfrage ist hier nach wie vor hoch, egal ob Ausbring- oder Transportfässer oder Verteiltechnik wie der Schleppschuhverteiler“, stellte Keuter fest. Auch das Thema Precision Farming gewinne weiter an Fahrt.

Auch das Portal Agravis Mietpark, das 2018 zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorgestellt worden war, präsentierte sich erneut in Meppen. Für die Kunden sei das Mietprogramm attraktiv, da es sie dabei unterstütze, immer flexibler ihre Lastspitzen abzufangen, hieß es. Das zeige auch die Zahl der vermieteten Maschinen, vor allem bei den neu eingeführten Teleskopladern.

Aber nicht nur Fachleute, auch Technik-Interessierte und Familien nutzten das Frühlings-Wochenende und begutachteten und bestaunten die breite Vielfalt an ausgestellter Landtechnik. Gezeigt wurden auch ein paar „Exoten“ wie der neue Feldhäcksler Claas Jaguar Terra Trac, liebevoll „Raupe Nimmersatt“ genannt, oder der Grimme-Selbstfahrer-Kartoffelroder, der auf den ersten Blick einem „Transformer“ gleicht.