Meppen. Angehende Gärtner des ersten bis dritten Lehrjahres haben sich beim Berufswettbewerb an den Berufsbildenden Schulen Meppen verschiedenen Aufgaben gestellt. Neben Fachwissen waren dabei auch Kreativität und Teamfähigkeit gefragt.

Unter dem Motto „Gärtner. Der Zukunft gewachsen – Nimm dein Glück in die Hand“ steht einer BBS-Pressemitteilung zufolge der diesjährige Berufswettbewerb für die Auszubildenden. Am vergangenen Montag fand nun der Erstentscheid auf Ortsebene in den Berufsbildenden (BBS) Schulen in Meppen statt. Für die etwa 150 Teilnehmer galt es, acht Aufgaben aus allen Gartenbau-Fachsparten und angrenzenden Bereichen unter Zeitdruck zu lösen.

Abgefragt wurden Inhalte aus dem Bereich der Materialkunde und der Praxis, zudem war Kreativität und mathematisches Können gefordert. In Zweier- oder Dreierteams beschäftigten sich die Junggärtner mit Themen wie Pflanzenschutz, gärtnerischen Tätigkeiten auf dem Friedhof oder „grünen Inseln im Betonmeer“.

„Entsteint euch!“

„Der Schwierigkeitsgrad variierte je nach Ausbildungsstand“, erklärt Doris Menke von den Berufsbildenden Schulen. Die Anforderungen für Teilnehmer aus dem dritten Lehrjahr seien höher, als für jene im ersten und zweiten. An einer der Stationen ging es um karge, artenarme Kiesvorgärten. Unter dem Motto „Entsteint euch!“ sollten die Auszubildenden eine Kampagne gegen diese Steinschüttungen ins Leben rufen. „In erster Linie entwickeln die Teilnehmer ein Plakat, das auf kreative Art und Weise auf die Problematik aufmerksam machen soll. Dabei muss das Plakat bestimmte optische und inhaltliche Anforderungen beinhalten“, erläutert Doris Menke die achte Station des Berufswettbewerbs.

An anderer Stelle galt es für die 34 Teams aus dem ersten und zweiten Lehrjahr, sowie 17 Teams aus dem dritten Lehrjahr, acht verschiedene Lagergemüse blind zu ertasten und mit dem richtigen deutschen und botanischen Namen zu benennen. Zudem sollten die Teilnehmenden den Gemüsearten den richtigen Anbauzeitraum zuordnen und den Teil der Pflanze bestimmen, der zum Verzehr geeignet ist.

Zum Landesentscheid

Neben dem fachlichen Können bietet der Wettbewerb der Mitteilung zufolge Auszubildenden und Gesellen auch die Möglichkeit, über den Tellerrand der eigenen Fachsparte zu blicken und Kontakte zu knüpfen. Die besten Teams der Erstentscheide treten vom 1. bis 14. Juni in den Landesentscheiden zur nächsten Wettbewerbsstufe an. Der Bundesentscheid findet dann Anfang September auf der Bundesgartenschau in Heilbronn statt.

In der Wettkampfgruppe A belegten Nadja Wolf, Lina Thien und Jenny Ginder den 1. Platz. Auf Platz 2 schafften es Marie-Theres Meseck und Joel Kattke. In der Wettkampfgruppe B lagen Jan Lübbering, Timo Stephan und Maximilian Sobocienski ganz vorne, gefolgt von Jonas Feld, Ole Nosthoff und Mirko Ruthe.