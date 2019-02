Meppen. Die Freiwillige Feuerwehr Meppen ist am Montagabend zu einem Schornsteinbrand in den Stadtteil Esterfeld gerufen worden.

Der Schornstein wurde über die Drehleiter der Feuerwehr kontrolliert, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Zeitgleich wurden die Wände des Gebäudes im Innenbereich mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Das kehren des Schornsteines übernahm der Schornsteinfeger, wobei die Einsatzkräfte unterstützten.

Noch während der Einsatz lief wurde ein weiterer Einsatz für die Feuerwehr Meppen gemeldet, heißt es in der Mitteilung. In der Marktstiege wurde eine hilflose Person hinter verschlossener Tür vermutet. Vom Feuerwehrhaus rückten weitere Einsatzkräfte aus. Vor Ort konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Die Person konnte die Tür eigenständig öffnen, so die Feuerwehr.