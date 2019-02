Meppen. Auf der Apeldorner Hauptstraße in Meppen ist es am Montagnachmittag zu einem schweren Unfall gekommen. Drei Autoinsassen wurden bei einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Das Auto kam aus Richtung Meppen und geriet auf der Apeldorner Hauptstraße aus bislang unbekannten Gründen in den Gegenverkehr. Beim Ortsausgang Apeldorn Richtung Berßen kollidierte der mit drei Insassen besetzte Kleinwagen der Marke Dacia mit einem Lkw, der aus Berßen kam. Bei Eintreffen der Feuerwehrkräfte hatte sich eine Person schon selbstständig aus dem Wagen befreit, die beiden weiteren Insassen waren eingeklemmt. Sie mussten von der Feuerwehr aus dem Auto herausgeschnitten werden.

Ein auf der Rückbank sitzender Mitfahrer wurde lebensgefährlich verletzt. Nach Angaben der Polizei konnte das Opfer nicht wie zunächst geplant mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden, weil der Gesundheitszustand zu instabil war. Die beiden vorne sitzenden Menschen wurden schwer verletzt und ebenfalls in Krankenhäuser gebracht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt, stand aber unter Schock. Die Straße war am frühen Abend noch voll gesperrt.

Die Feuerwehren aus Meppen und Berßen waren vor Ort mit allen verfügbaren Einsatzkräften. (mit dpa)