Große Resonanz fand der Kunsthandwerkermarkt in Meppen. Foto Stefan Wessels

Meppen. Wenn sich an einem frühen Sonntagnachmittag der Verkehr auf der Meppener Industriestraße staut, muss etwas Besonderes los sein. So war es auch. Zum fünften Mal fand in der großen Eventhalle des Autohauses Kemper in Meppen Nödike ein großer Kunsthandwerkermarkt statt.