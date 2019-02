Meppen. Nach vierjähriger Pause hat das Duo „Habbe & Meik“ wieder im Meppener Theater gastiert. Maskentheater auf hohem Niveau boten die beiden Darsteller Hartmut Ehrenfeld und Michael Aufenfehn dabei.

Zu den Klängen von „Azzurro“ machen sich die beiden Darsteller zu Beginn ihres Programms auf den Weg quer durch das Publikum – über Stühle und Personen hinweg – zur Bühne. Gleich ist das Eis durch diesen ungewöhnlichen und durchweg amüsanten Einstieg gebrochen. Die ersten Lacher haben „Habbe & Meik“ so schon nach wenigen Augenblicken auf ihrer Seite: Verständigung ganz ohne Worte gelingt hier zwischen den beiden teils gewollt behäbig. Das Publikum weiß aber dank exzellent eingesetzter Körpersprache immer, was gemeint ist.

Wandlungsfähigkeit

Die Wandlungsfähigkeit des Duos wird in den folgenden Szenen mehr als deutlich. Mal als verspielte Kinder, mal als Handwerker oder Musiker agieren die Männer mit den markanten und an sich schon beeindruckenden Masken. Dass diese jegliche Mimik unterdrücken, tut der Sache dabei nicht den geringsten Abbruch. Schließlich dominiert die Gestik in bestechender Weise die Szenerie. Teils akrobatisch, teils gespielt ungelenk, immer aber humorvoll können Ehrenfeld und Aufenfehn ihre amüsanten Kurzgeschichten ohne Worte und Mimik perfekt erzählen. Im ersten Teil des abwechslungsreichen Abends dominieren vier dieser Geschichte das Geschehen. Besonders amüsant ist dabei unter anderem das sprichwörtliche Erklimmen einer Karriereleiter für zwei Musiker.

Akrobatische Einlagen

Mit den wenigen Requisiten und Kulissenteilen, die zu jeder Szene auf die ansonsten leere Bühne gebracht werden, eröffnen sich für die beiden Herren ungeahnte Möglichkeiten, die in teils akrobatische Einlagen münden. Die vielfältigen Ideen, die das Duo in ihre Geschichten integriert, sind ebenso kreativ, wie die erzählten Momente. Der zweite Teil hingegen besteht aus einer längeren Handwerker- und Musikernummer, die mit ihrer Komik und Kurzweil besticht.„Habbe & Meik“ sind ein Duo, welches eine außergewöhnliche Kleinkunstform prägt. Das wurde im Laufe des Abends überdeutlich. Da das Duo im kommenden Jahr seine letzten Auftritte absolviert, ist das Gastspiel in Meppen wohl die letzte Visite dieser beiden Kunstfiguren im Theater gewesen.