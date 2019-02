Meppen. Ein Dutzend Aktive der Meppener Paulusgemeinde und ein Saal voll Gäste haben im Kolpinghaus Karneval als „Italienische Nacht“ gefeiert.

DJ und Musiker Friedhelm Reiners begleitete nicht nur die Sketche und Tanzeinlagen des Bühnenprogramms musikalisch treffsicher, sondern erntete in den Pausen Lacherfolge, als er in seinem niederländischen Meisje-Outfit über die Bühne hüpfte. Von Anfang an riss er zwischen den Darbietungen die fantasievoll gekleideten Gäste im Disco-Sound von den Stuhlreihen, die ausgelassen abfeierten - Rokoko-Damen und Nonnen, ein leuchtender Weihnachtsbaum neben Pippi Langstrumpf, Pizzabäcker, Mafiabräute, Piraten, Matrosen, Hippies. Bei so viel Fröhlichkeit ließ es sich die Bedienung nicht nehmen, Getränke tänzelnd durch den Saal zu tragen und zu servieren.

Als Pizzabäcker ließ Waltraud Wessels nach italienischer Begrüßung die Gäste bewegungsintensiv Pizza backen, bevor die Haute Couture italienischen Modedesigns die Bühne als Laufsteg eroberte. Allerdings hieß das Label „Sack“, und so erschienen die Akteure im Fresssack (Eva Fährmann), Schlafsack (Ilwa Wegner), Lachsack (Renate Adomeit), Geldsack (Gaby Mühlum), Kartoffelsack (Elisabeth Funke), Postsack (Monika Brameyer), Saufsack (Julia Broszeit),Lumpensack (Gaby Lux-Büring), aber auch im Brautkleid (Heike Broszeit).

Magda Schneider inszenierte bei den Zuschauern Kopfkino mit ihrem Bericht über die Unterwäsche-Erfahrungen nach dem Genuss von zu viel Zwiebelkuchen und zu viel Federweißer, bevor „italienische Gesangstars“ mit ihren Erfolgshits über die Bühne fegten. Amüsierend entsetzt erlebten Patienten im Wartezimmer, wie Missachtung jeglichen Datenschutzes seitens der medizinischen Fachangestellten peinlich berührt, wenn alle Krankheiten der Anwesenden lauthals kommentiert werden.

In perfektem „Italo-Latein“ legte Waltraud Wessels als Kardinal den vatikanischen Segen „in spirito sangria“ auf das bunte Treiben.

Die traditionelle Spende für den guten Zweck kommt dieses Mal dem Marienhaus zugute. Begleitet von sechs Kolleginnen, machte Karin Rolfers (Marienhaus) im Pippi-Langstrumpf-Kostüm mit sehr viel Wortwitz und Esprit in ihrer gereimten Rede deutlich, wie elementar wichtig gymnastische Arbeit mit Senioren ist. Zur Anschaffung entsprechend notwendigen Materials kamen dann 350 Euro zusammen.

Nach dem Tanz von im Schwarzlicht fluoreszierender Strauße wusste eine mondäne Autofahrerin geschickt die Konsequenzen ihrer Temposündern bei den Polizei zu überspielen, und bei „Wer wird (Sterntaler)-Millionär“ gab der „Spiegeljoker“ der „bösen Königin“ Hilfestellung bei „Jauchs“ skurrilen Märchenfragen. In der bewährten Choreografie von Edeltraud Bohn wirbelte ein rasanter Mafiosi-Tanz über die Bühne.

„Szenen einer Ehe“ ließ per Kreuzworträtsel verlauten, dass „Lebensende mit drei Buchstaben“ wohl „Ehe“ sein müsse, und die Frage „Was seufzt Du?“ zu beantworten ist mit „Am liebsten Bier!“. Schließlich tauschten „Frieda und Anneliese“ nachbarlich kulinarisch-seltsame Spartipps aus, bevor das traditionelle Hitparadenfinale folgte. Das neue, generationserweiternde Konzept mit erheblichem Bewegungspotenzial für die Gäste ging auf, und so eroberten auch die Feiernden die Bühne und das Finale ging nahtlos über in die Aftershowparty.