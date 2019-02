Meppen. Es sollte eine einfache Familienmesse sein, aber der Abschiedsgottesdienst von Propst Dietmar Blank in Meppen war mehr.

In der Propsteikirche St. Vitus blieben für viele Gottesdienstbesucher nur Stehplätze, trotz zusätzlich aufgestellter Bänke, Hocker und Stühle. Der festliche Einzug mit dem Vortragekreuz und die vielen Geistlichen im Altarraum und im Kirchenschiff zeigten das Außerordentliche an. Im Mittelpunkt standen während der Messe die vielen Kinder, die zusammen mit ihren Eltern und Großeltern anhand der biblischen Geschichte vom verachteten Zöllner Zachäus hörten, dass auch die Kleinen und Ausgestoßenen von Jesus Christus wahrgenommen werden.

Zu Beginn und nach dem Ende des Gottesdienstes war der Abschied von Pfarrer Blank nach 40 Jahren im Priesteramt, davon fast 20 Jahre in der Pfarreiengemeinschaft Meppen-Süd. Bischof Franz-Josef Bode würdigte in einem Schreiben, das zu Beginn verlesen wurde, das Wirken des Priesters weit über die Gemeinde hinaus in dessen Funktion als Domkapitular und zeitweilig als Dechant, Vermittler zwischen dem Bistum und seinen hauptamtlichen Kräften im Dekanatsbereich. Bode betonte die den Menschen zugewandte Grundhaltung des Priesters, der seine Rolle als Wegbegleiter für die Gläubigen ernst nimmt.

Daher waren es nicht allein die Vertreter der Kirchengemeinden St. Vitus Meppen, St. Antonius Abt Teglingen und St. Josef Schwefingen/Varloh, die ihren Seelsorger verabschiedeten. Landrat Reinhard Winter hob die Verantwortung hervor, die Blank als Pfarrer zwölf Jahre in Herzlake und ab 1991 auch in Dohren sowie zuletzt in Meppen und 17 Jahre lang als Dechant für rund 70 000 Katholiken im Dekanat Emsland-Mitte getragen hat. Diesen großen Aufgaben sei Blank "in jeder Hinsicht gerecht geworden".

Winter würdigte die gesellschaftliche Verantwortung, die Kirche mit ihren sozialen Einrichtungen übernimmt. In seiner Funktion als Pfarrer, in verantwortlicher Position in mehreren Stiftungen habe Blank zahlreiche Entscheidungen vorbereitet und getroffen, "die geholfen haben, die Lebenswelt für die Menschen in Meppen deutlich zu verbessern." Winter nannte die Entwicklung des Krankenhauses Ludmillenstift, die Sanierung von Gemeindehaus und Bücherei sowie den Bau des Seniorenzentrums an der Straße Im Sack als Beispiele. Seine Arbeit als Priester sei von der Nähe zu den Menschen geprägt und von der lebensnahen Vermittlung des Glaubens. "Die Begabung, alte biblische Botschaften in eine moderne Sprache zu übersetzen, hat uns alle begeistert."

Die Wertschätzung für den Seelsorger zeigte sich beim Auszug aus der Kirche nach der Messe. Kinder schenkten Blank eine Schultüte und füllten sie mit nützlichen Dingen, denn im Ruhestand in Münster will der 68-Jährige sich dem Studium widmen. Beim Empfang im Gemeindehaus sagten Vertreter der Ökumenischen Pfarrkonferenz, der Stadt Meppen, dem St. Vitus-Werk, benachbarten Kirchengemeinden und der Stadt Meppen Dank für die gute Zusammenarbeit. Blank nahm sich für alle Zeit, die ihn zum Abschied sprechen wollten.