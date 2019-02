Meppen. „Jobs mit Sinn“ – so lautet die Kampagne, mit der Vitus (ehemals St. Vitus Werk) aktuell Nachwuchskräfte sucht. Gerade im Bereich der Kindertagesstätte ist für 2019/2020 eine personelle Weiterentwicklung geplant. An insgesamt acht Standorten im mittleren Emsland sucht Vitus über 30 Erzieher.

Insgesamt 80 Schüler und ihre Lehrer nahmen an zwei Tagen an dem Nachwuchskräftetag in den Räumlichkeiten der Vitus Kindertagesstätten an der Landwehr in Meppen teil. Für die jungen Frauen und Männer bot die Veranstaltung eine gute Möglichkeit, sich beruflich zu orientieren, heißt es in einer Pressemitteilung. Nach vier Ausbildungsjahren gehen sie im Frühjahr in die Abschlussprüfungen und stehen danach dem allgemeinen Arbeitsmarkt zur Verfügung. Begrüßt wurden sie von Maria Becker, Standortleitung Vitus Kindertagesstätten, und Jutta Bielke, Leitung Vitus Kindertagesstätten.

Ob Meppen, Haren, Haselünne oder Dalum – für die Nachwuchskräfte bieten sich an vielen Orten Möglichkeiten. Lea Trimpe, Erzieherin mit anteiliger Leitung bei den Emspiraten, stellte die Kooperationsmöglichkeiten vor: „Dank des inklusiven Konzeptes ist eine enge Zusammenarbeit mit den Heilpädagogischen Kindergärten, Sprachheilkindergärten und dem Kindergarten für Hörgeschädigte aber auch mit den Ambulanzen selbstverständlich. Es ist schön zu sehen, wie gut das Miteinander von Kindern mit und ohne Behinderung funktioniert.“ Information zu Vitus als Arbeitgeber und den Rahmenbedingen gab Helga Magdanz, Personalleitung bei Vitus.

Maria Becker ging auf weitere Besonderheiten von Vitus ein. „Wir bieten Vielfältigkeit und das nicht nur im KiTa-Bereich, sondern auch darüber hinaus. Da Vitus ein großer Träger ist, sind viele Aufstiegschancen gegeben“, sagt sie in der Pressemitteilung.