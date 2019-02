Meppen. Im Theater Meppen hat das Orion Streichtrio Alfred Schnittkes Meisterwerk der Gattung referenzverdächtig interpretiert.

Der russisch-deutsche Komponist Alfred Schnittke komponierte 1985 zum Gedenken an den 120. Geburtstag und 50. Todestag des genialen Schönberg-Schülers Alban Berg sein Streichtrio. Aus dem zugleich simplen wie trivialen „Happy Birthday To You“ erschuf der ebenso begnadete Schnittke ein zumeist düsteres Meisterwerk des Genres, welches jedes Musikerherz berühren muss. Besonders dann, wenn es in einer derart referenzverdächtigen Interpretation gespielt wird, wie es das Orion Streichtrio versteht.

Wo es die Partitur vorschreibt, erzeugen Geigerin Soyoung Yoon, Bratschist Veit Hertenstein und Benjamin Gregor-Smith am Cello eine scharfe, fast aggressive Tongebung. Untrügliches Gespür für Phrasierungen, intensive Dichte im Ausdruck und hohe Klangkultur (wann hat man die Flageoletts im zweiten Satz betörender gehört?) prägen das Spiel der drei Protagonisten. Man könnte von einem musikalischen Röntgenbild sprechen, derart großartig sezieren die wie mit einem unsichtbaren Gummiband verbundenen, zum Ganzen verschmolzenen Musiker Schnittkes Juwel. Das ist Trio-Kultur der Extraklasse.

Gespür für musikalische Wahrheiten

Wenn auch dies das eigentliche Highlight des Abends ist, so fallen die Interpretationen der anderen Werke nicht weniger überzeugend aus. Beinahe wie zur Entspannung erklingt das „Allegro“ aus Franz Schuberts unvollendetem „Streichtrio B-Dur“, einer kammermusikalischen Miniatur, der das Trio die nötige Leichtigkeit verleiht, ohne der wunderbaren Musik des viel zu früh verstorbenen Tonsetzers die nötige Ernsthaftigkeit zu nehmen. Ähnlich verhält es sich bei dem mitreißenden „Intermezzo“ vom Ungarn Zoltán Kodály.

Ludwig van Beethovens „Streichtrio c-Moll“ gehört zu den frühen Arbeiten des Bonners und bietet mit seinem etwas untypischen „offenen Schluss“ eine wunderbare kleine Pointe. Die Orions genießen diese und andere kompositorische Feinheiten mit aller Eleganz, die ihrem Spiel zu eigen ist, und jenem untrüglichen Gespür für musikalische Wahrheiten. So erscheint das fiebrige Scherzo bei dem in Basel beheimatetem Ensemble als skurriler Totentanz. Köstlich penetrant lassen die Drei den widerborstig erscheinenden Rhythmus mit seinen Sforzato-Akkorden nie los, sind jederzeit im Geschehen und erwirken dramatische Spannungsfelder.

Man darf gespannt sein, was das noch junge Orion Streichtrio in den nächsten Jahren für einen Weg gehen wird. Hoffentlich bleiben die ausgezeichnet miteinander harmonisierenden Ausnahmekönner auf ihrem eingeschlagenen Pfad. Dann werden Fachwelt und Publikum begeistert noch vielen Höhepunkten der Kammermusik lauschen können. Das ist gewiss!