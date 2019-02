Meppen. Wie sieht die Landwirtschaft der Zukunft aus? Darüber hat das 19. Forum Emsländischer Landwirte in Meppen diskutiert. Mit überraschenden bis ernüchternden Erkenntnissen.

Mehrere Hundert Landwirte, Landwirtschaftsschüler und Vertreter von Kommunen waren in den Saal Kamp gekommen, um drei Vorträge unter dem Motto: „Künftige Entwicklungen und Chancen an den lokalen und internationalen Agrarmärkten“ zu hören und zu diskutieren. Eingeladen hatten die Landwirtschaftskammer Niedersachsen (LWK), die Beratungsgemeinschaften und die Volksbanken im mittleren und nördlichen Emsland. Erstmals hatte mit Vinzenz Bauer der neue Leiter der Bezirksstelle Emsland der Landwirtschaftskammer Niedersachsen das Programm zusammengestellt.

Er folgte als Organisator seinem Amtsvorgänger Arnold Krämer nach und wählte drei Referenten aus, die sehr anschaulich die aktuellen und zukünftig zu erwartenden Rahmenbedingungen der Landwirtschaft erläuterten. Und die wandeln sich – gefühlt und vielleicht auch in der Realität so schnell wie nie zuvor.



Mathias Klahsen, Fachreferent Markt bei der LWK stellte globale Agrarmarkttrends vor. Stelle man den Eigenverbrauch und die Produktion gegenüber ergebe sich bei Schweinen, Geflügel und Milch jeweils ein Überschuss – die Landwirte produzierten also auch für den Export, Bei Rindfleisch sei die Bilanz derzeit ausgeglichen.

Generell sinke der Fleischkonsum pro Kopf und Jahr, dies aber vor allem beim Schweinefleisch, das aus verschiedenen Gründen gegenüber Geflügel und Rind ins Hintertreffen geraten sei, deren Konsum leicht steige. Die Zahl der Mastschweine sei leicht, die der Zuchtsauen bereits stark gesunken. Ein starker Strukturwandel habe auch die Zahl der Schweine haltenden Betriebe stark einbrechen lassen. Gleichzeitig konzentriere sich die Schlachtung der Schweine auf immer weniger große Schlachtkonzerne – die Rahmenbedingungen seien also nicht besonders gut für die Erzeuger.



Hoffnung mache eine zu erwartende stark steigende Importnachfrage aus China und anderen asiatischen Staaten, dazu neue Freihandelsabkommen. Allerdings drohe die Afrikanische Schweinepest die Betriebe ins Unglück zu stürzen. Diese hochansteckende, für Menschen ungefährliche Krankheit breite sich unter anderem in Belgien aus und werde bei einem Auftreten in Deutschland zu erheblichen Exportbeschränkungen und fallenden Preisen führen.

Die Rinderhalter stehen nach Klahsens Angaben etwas besser dar – die Preistendenz sei stabil bis fest, Rindfleisch liege im Trend. Allerdings seien die Futterkosten in Folge der Dürre 2018 stark gestiegen und die anfallenden Nährstoffe stellten eine Herausforderung dar.

Milchprodukte aus der EU blieben weltweit weiter gefragt, sagte Klahsen. Dennoch seien stark schwankende Preise weiter zu erwarten und der Brexit werde zumindest Teile des Exportmarktes belasten.

Matthias Schulze-Steinmann, Chefredakteur des Wochenblatts für Landwirtschaft und Landleben, berichtete über aktuelle und mögliche Geschäftsmodelle für Landwirte. Sein Tenor: Die bisherige Strategie des Wachstums war richtig und angemessen, sie trägt aber nicht in die Zukunft. Denn die Rahmenbedingungen hätten sich geändert, das Verbraucherbewusstein sei ein anderes als vor 20 Jahren und viele Möglichkeiten zur Expansion ausgeschöpft.



Viele Interessengruppen seien gut vernetzt und in der Politik gut positioniert – auch wenn man den Eindruck gewinnen müsse, dass immer weniger Menschen sich mit der Landwirtschaft auskennten. Daran allerdings hätten auch die Landwirte ihren Anteil – mehr Offenheit sei notwendig, sagte der Journalist.

Und festzuhalten sei auch, dass nicht alles, was bisher gute fachliche Praxis war, auch in Zukunft das richtige Mittel der Wahl sein könne. Die Gesellschaft führe intensive Debatten über Tierwohl, Umwelt- und Artenschutz und hier sei auch die Landwirtschaft in der Pflicht. Schulze-Steinmann war sich sicher: „Es wird weder rein bio noch rein konventionell gehen, sondern einen Mittelweg geben müssen.“ Eine Möglichkeit, Ökonomie und Ökonomie besser zueinander zu bringen, sei die Digitalisierung der Landwirtschaft, die zum Beispiel wesentlich zielgerichtetere Düngung oder Unkrautbekämpfung ermögliche.



Spannende Einblicke in einen Megakonzern des Lebensmitteleinzelhandels ermöglichte Clemens Dirscherl von der Kaufland Fleischwaren SB GmbH. Der Agrar- und Ernährungswissenschaftler hatte unter anderem für die evangelische Kirche gearbeitet, bevor er 2018 von Kaufland als Beauftragter für Tierwohl und Nachhaltigkeit eingekauft wurde, wie er selbst sagte.



Dirscherl ist unter anderem zuständig für ein Markenfleischprogramm bei Kaufland und auch über ähnliche Aktivitäten bei Lidl informiert, das wie Kaufland zur Schwarz-Gruppe gehört. Dirscherl bestätigte die zuvor genannten Trends und einen zu beobachtenden Wertewandel hin zu mehr artgerechter Tierhaltung. Der Kunde achte zunehmend neben der Produktqualität auch auf die Prozessqualität, also die Art und Weise der Lebensmittelherstellung.

Deshalb habe Lidl auch ein eigenes Kennzeichnungssystem für die Tierhaltung eingeführt. „Die Politik war einfach zu langsam“, sagte Dirscherl. Man werde das eigene System aber abschaffen, sobald ein staatliches Tierwohllabel etabliert sei, um Wildwuchs bei den Siegeln zu vermeiden.

Grundsätzlich produzierten die deutschen Bauern genügend Schweinefleisch in hervorragender Qualität und höchstem Sicherheitsstandard. Beim Geschmack könne man züchterisch vielleicht noch etwas verbessern; ganz sicher stiegen aber gerade die Anforderungen an Ethik und Tierwohl.



Kaufland reagiere mit der Rückkehr von Fleischtheken in vielen seiner Geschäfte und einem eigenen Markenfleischstandard, der zwischen bio und konventionelle liege. Mehr Licht, mehr Platz, mehr Luft: „Das ist keine Agrarwende, aber eine Veränderung nach dem Stand der Wissenschaft“, sagte der Wissenschaftler. Denn die Annahme, den Tieren gehe es gut, solange sie ihre Leistung brächten, müsse nach neuesten Erkenntnissen als falsch zu den Akten gelegt werden.

Kaufland verkauft nun allerdings nur einen Teil seiner Produkte unter diesem Standard. Denn das wurde in allen Vorträgen deutlich: Ethischer Anspruch und Kaufverhalten der Verbraucher sind noch immer nicht deckungsgleich. Gekauft wird noch immer oftmals nach dem Preis.



Zu Beginn der Veranstaltung hatten Hermann Hermeling als Vizepräsident der Landwirtschaftskammer Niedersachsen und Frank Thiel als Sprecher der Volks- und Raiffeisenbanken im nördlichen Emsland, das 19. Forum emsländischer Landwirte eröffnet. Hermeling hatte allen Partnern und Sponsoren für die Unterstützung gedankt, Thiel die Landwirte als ausgesprochen wichtige Kundengruppe gewürdigt.