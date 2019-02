Meppen. In der Dämmerung und im Dunkeln im Wald stundenlang eine halb ausgegrabene Leiche bewachen zu müssen, ist eine Erfahrung, die ein junger Polizist sein Leben lang nicht vergisst. Genau diese Erinnerungen kamen jetzt bei Heinz Olliges wieder hoch. Der Mordfall liegt 48 Jahre zurück. Kurt A. hatte 1971 den damals 26-jährigen Ehemann seiner Geliebten mit einer Axt erschlagen und die Leiche im Esterfelder Forst vergraben

„Ich war 22 Jahre alt und erst kurz zuvor zur Schutzpolizei nach Meppen gekommen“, erinnert sich der mittlerweile pensionierte Heinz Olliges. Die Lingener Kripo hatte den Täter überführt. Dieser verriet den Beamten ganz genau, an welcher Stelle er im Esterfelder Forst den leblosen Körper des Mordopfers verscharrt hatte.

Leiche in Bettlaken gehüllt

Da die Kripobeamten noch auf Kollegen aus Oldenburg warteten, die Spuren sichern mussten, sollte die Leiche nicht komplett geborgen werden. Die Lingener Kripo-Leute baten die Meppener Schutzpolizei, dass diese zwei Kollegen kommen lassen möge, um den Tatort abzusichern. Einer von beiden war Heinz Olliges: „Das war kein Vergnügen für einen jungen Polizisten. Die Leiche war in ein weißes Bettlaken eingehüllt und bis zur Brust freigelegt. Unter dem Laken waren die Konturen des Kopfes zu erkennen. Es zeichneten sich auch klar die Umrisse der Axt ab. Diese steckte noch im Kopf. Das war deutlich zu sehen. Das war alles ganz schön unheimlich.“

An einem Waldweg im Esterfelder Forst



Zu diesem Zeitpunkt waren die ganz genauen Tatumstände noch nicht bekannt. Die Kripobeamten wollten ausschließen, dass ein Komplize des Täters vorbeikommt und die Leiche verschwinden lässt. Außerdem hätten auch rein zufällig Spaziergänger oder Autofahrer vorbeikommen können. Denn die Stelle des Leichenfunds lag an einem Waldweg im Esterfelder Forst, der gut begehbar und sogar mit dem Auto befahrbar war. Heute ist der Pfad fast zugewachsen. So versahen die beiden jungen Polizisten an diesem Montag in Zwei-Stunden-Schichten im Wechsel mit Kollegen ihren Wachdienst neben dem Körper des ermordeten Georg R. Es war Rosenmontag.

Opfer und Mörder kannten sich gut

Das Opfer und der Mörder hatten sich vier Jahre zuvor in einer Meppener Dorfkneipe kennengelernt und angefreundet. A. zog bald ins Haus der Familie R. ein. Dann ging das Getuschel im Ort los. Kurt A. fing ein Verhältnis mit der Frau seines späteren Opfers an. Am 6. Juni 1972 meldete Ursula R. ihren Mann bei der Polizei in Meppen als vermisst. Zwei Tage später fanden die Beamten den Wagen des Vermissten in einem Teich bei Twist-Neuringe. Das Fahrzeug war leer, R. blieb weiterhin verschwunden. Nach einem Jahr wurde die Ehe offiziell geschieden. Jetzt präsentierten sich die einst heimlich Liebenden auch nach außen hin als Paar.

Keine Beweise



Das ging so bis 1975. Die ganzen Jahre über hatten die Ermittler Kurt A. als Verdächtigen im Visier. Heinz Olliges erinnert sich: „Die Kollegen von der Kripo waren so fest davon überzeugt, dass er es war. Doch sie konnten ihm nichts nachweisen. Wir von der Schutzpolizei bekamen die Anweisung, dass wir ihn im Straßenverkehr im Auge behalten sollten.“ So kam es damals wegen zu schnellen Fahrens und anderer Delikte zu etlichen Begegnungen zwischen dem jungen Polizisten und dem später wegen Mordes verurteilten Kurt A.

Schlaftabletten und Rattengift im Essen

Dann beging der Täter den für ihn verhängnisvollen Fehler, indem er sich zu Drogengeschäften und Betrügereien hinreißen ließ. Diese flogen auf, Kurt A. kam in Haft. Dort schleusten die Kripobeamten einen Kollegen als Zellengenossen ein. Der Polizist wusste, dass der noch nicht überführte Mörder krankhaft eifersüchtig ist und brachte ihn mit erfundenen Behauptungen über Ursula R. so in Rage, dass dieser in seiner Wut den Mord an Georg R. gestand. Als das Opfer eines Abends von der Arbeit nach Hause kam, mischten ihm seine Frau und deren Geliebter Schlaftabletten und Rattengift ins Essen. Als das alleine noch nicht ausreichte, um Georg R. ins Jenseits zu befördern, tötete Kurt A. den benommen im Bett Liegenden mit der Axt und vergrub die Leiche im Esterfelder Forst.

Zehn Jahre Haft

Das überführte Paar wurde zu je zehn Jahren Haft verurteilt. Nach Verbüßung der Strafe kamen beide wieder zusammen. Kurt A. starb vor Jahren an einer schweren Krankheit, Ursula R. lebt heute in einer deutschen Großstadt. Das Opfer stammte aus einer kinderreichen Familie. Eine Schwester von Georg R. lebt heute in einem kleinen Ort im Emsland. Nach so vielen Jahren hat sie mit den für die ganze Familie schrecklichen Geschehnissen von damals abgeschlossen und möchte nichts mehr dazu sagen. Heinz Olliges kennt eine Nichte des Ermordeten. Diese habe einst zu ihm gesagt: „Was meinst du, wie belastend das ist, ständig auf diese Sache angesprochen zu werden?“ Er selber, der junge Polizist von damals, erinnert sich an einen Spruch, der zu jener Zeit in Polizeikreisen kursierte: „Wenn über eine schlechte Sache Gras gewachsen ist, kommt ein Kamel daher und frisst alles wieder weg.“