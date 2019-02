Meppen: Internet und Immobilien sind Schwachstellen

Meppen . Die Stadt Meppen ist mit ihrer Wirtschaftspolitik in vielen Bereichen auf einem guten Weg. Allerdings zeigt die neueste Studie der Industrie- und Handelskammer auch schonungslos Schwachstellen auf.

Die letzte Umfrage fand 2013 statt. Damals war der Breitbandausbau noch nicht so wichtig. Heutzutage ist eine leistungsstarke Internetverbindung fast für jede Branche existenziell. Auch deshalb tut der Landkreis gut daran, möglichst alle Gewerbe- und Industriebetriebe im Emsland mit Glaserfaseranschlüssen auszustatten, die vor dem Hintergrund immer weiter steigender Datenmengen schnelles und reibungsloses Arbeiten an digitalen Arbeitsplätzen ermöglichen.

Wie bereits der Wirtschaftsverband Emsland kritisiert jetzt auch die IHK die Immobiliensituation in der Kreisstadt. In seiner Werbekampagne im Ruhrgebiet wirbt das Emsland gerade damit, dass sich hier noch der Traum vom Eigenheim realisieren lässt. Nicht nur in Meppen wird dies immer schwieriger. Stadtplaner und Politiker sollten dieser fatalen Entwicklung möglichst schnell effektiv entgegenwirken.