Meppen. Eine Befragung bei regionalen Unternehmen zur Standortzufriedenheit zeigt, dass die Region insgesamt hervorragend aufgestellt ist. Auch Meppen kann bei den ansässigen Betrieben punkten. Dies ist das Resultat einer Studie der Industrie- und Handelskammer (IHK) Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim in ihrem Bezirk.

Die wesentlichen Ergebnisse der Umfrage erörterten IHK-Hauptgeschäftsführer Marco Graf und Bürgermeister Helmut Knurbein in einem Gespräch. „Mit 21 von insgesamt 23 abgefragten Standortfaktoren sind die Unternehmen überwiegend zufrieden. Hinzu kommt, dass sich bei 15 Faktoren die Zufriedenheit im Vergleich zur vorhergehenden Umfrage 2013 verbessert hat“, so Graf in einer Pressemitteilung.

Demnach sind in Meppen 88,9 Prozent der Firmen zufrieden oder sogar sehr zufrieden. Der Durchschnitt im IHK-Bezirk liegt bei 81,9 Prozent. Knurbein freute sich über die positiven Beurteilung durch die örtlichen Unternehmen: „Mit diesem Ergebnis können wir sehr zufrieden sein. Klar ist aber auch, dass wir uns nicht darauf ausruhen dürfen, sondern weiter daran arbeiten wollen, den Unternehmen beste Rahmenbedingungen anzubieten.“ Stärken sehen die Unternehmen bei weichen Standortfaktoren wie Schulen und Ausbildungseinrichtungen, Freizeit- und Kulturangeboten sowie Hotel- und gastronomischen Angeboten



Die IHK-Umfrage zeige aber auch die Schwachstellen für Meppen auf. Gerade die Fachkräftesicherung ist aus Sicht der Meppener Unternehmen ein zentrales Handlungsfeld. Die Firmen kritisieren, dass es zu wenig beruflich qualifizierte Arbeitskräfte gibt. Dies sei die Schattenseite der ausgezeichneten Arbeitsmarktentwicklung, so Graf und Knurbein.

Fehlende Breitbandtechnologie

Weiteres zentrales Handlungsfeld sei die Versorgung mit Breitbandtechnologie, mit der die Unternehmen durchschnittlich sogar noch weniger zufrieden sind als noch 2013. Knurbein zeigte sich jedoch optimistisch, dass dieses Manko alsbald behoben wird: „Nach Abschluss der Breitband-Offensive des Landkreises Emsland und durch das Engagement privatwirtschaftlicher Unternehmungen wird unsere Kreisstadt zukünftig eine Vorreiterrolle in Sachen Breitbandversorgung einnehmen."



Deutlich problematischer als 2013 sehen die Meppener Firmen den Sektor „Wohnimmobilien und Grundstücke“. „Die Verfügbarkeit von Immobilien und Grundstücken ist mehr denn je ein wichtiger Standortfaktor“, mahnte Graf. Knurbein wies auf steigende Einwohnerzahlen (rund 36.000) und Beschäftigtenzahlen mit inzwischen über 20.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten hin. Dies führe automatisch zu einer höheren Nachfrage.