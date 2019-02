Meppen. Theo Dirkes ist im Januar 80 Jahre alt geworden und seit über 38 Jahren der Küster in der katholischen Kirchengemeinde St. Vitus Bokeloh. Doch jetzt ist es Zeit für den Ruhestand. Dirkes hinterlässt große Fußstapfen.

Begonnen hat alles am 1. Juli 1980. Seit diesem Tag ist der gelernte Bauschlosser Theo Dirkes aus dem Gemeindeleben in Bokeloh nicht mehr wegzudenken. Als "kompletter Laie" wird er damals von Pfarrer Hermann Fritze als Küster angestellt. "Ich hatte damals null Ahnung von der Arbeit", sagt Dirkes heute. Deshalb muss er sich einlesen in den liturgischen Kalender und die Messbücher, bringt sich die Arbeit selbst bei. Mittlerweile ist er kein Laie mehr – "Theo weiß alles", sagt Pfarrer Ralf Wellbrock, der der heutigen Pfarreiengemeinschaft Meppen-Ost vorsteht.

Sechs Pfarrer, ein Küster

Theo Dirkes hat seit 1980 sechs Pfarrer in der Bokeloher Kirche ein- und ausgehen sehen. Auf Pfarrer Fritze folgte 1988 Franz Thaler, zehn Jahre später auf ihn wiederum Martin Volk. Seit 2009 besteht die Pfarreiengemeinschaft mit den katholischen Gemeinden St. Antonius Apeldorn, St. Marien in Hemsen und St. Paulus in Meppen. Zunächst bestand das Pfarrteam aus Uwe Voßmann und Günter Wessendorf, 2015 folgte dann Ralf Wellbrock auf Voßmann. Immer im Hintergrund: Küster Dirkes.

Doch was macht ein Küster eigentlich? Dirkes sagt: "Hauptsächlich sind es Hausmeistertätigkeiten." Dann korrigiert ihn Wellbrock: "Ein Küster ist weit mehr als ein Hausmeister." Dirkes bereitet in seinen mehr als 38 Jahren unzählige Messen vor und nach, stellt Mess- und Liederbücher auf, macht die Kerzen an, bereitet die Messdiener für ihren Einsatz vor, schult sie und kümmert sich ganz nebenbei um alles organisatorische rund um den Friedhof gegenüber der Kirche. Es ist ein umfang- und abwechslungsreicher Job.

"Ich war 38 Jahre lang jeden Tag hier in der Kirche, im Pfarrbüro oder am Friedhof" Theo Dirkes

Bei seiner Arbeit kommt es vor allem auf Kleinigkeiten und Details an. "Jeder Pfarrer möchte sein Messbuch an einer bestimmten Stelle liegen haben", erklärt Dirkes. Und er weiß es genau. Bei Wellbrock zum Beispiel liegt das Buch schräg und weit links. Außerdem weiß er alles über die Technik der neuen Bokeloher Kirche und die Vor- und Nachbereitung einer Beerdigung.

Gleiche Arbeit bei leerer Kirche

In den letzten Jahren haben die Kirchen mit immer größeren Probleme zu kämpfen. Die Kirchgänger werden immer älter, die Gotteshäuser dementsprechend leerer. Dazu kommen noch die zahlreichen Missbrauchsfälle in den Priesterreihen. Die Probleme gehen auch an Theo Dirkes nicht spurlos vorüber. "Küster leiden mit, wenn alles immer weniger wird und die Kirche nicht mehr voll", weiß Pfarrer Wellbrock. Doch für Dirkes ist die Arbeit weiter wichtig. "Die bleibt ja gleich, egal ob 10 Leute oder 100 kommen." Dirkes sagt zwar, dass die Missbrauchsfälle seinem Glauben nicht geschadet haben, aber es sei natürlich Thema in der Gemeinde. Der 80-Jährige bleibt bei dem Thema vorsichtig:

"Wir haben nicht das Recht, über andere zu urteilen." Theo Dirkes

Am 10. Februar wurde Theo Dirkes mit einem Dankgottesdienst in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Besonders gefreut hat ihn, dass alle Bokeloher Vereine gekommen sind, um dem Gottestdienst mit großen Fahnen einen würdigen Rahmen zu verleihen. "Das war einmalig. Das werde ich nie vergessen", sagt der 80-Jährige. Dirkes hat in den letzten fast 40 Jahren die Bokeloher Gemeinde mitgeprägt. Er war bei der Renovierung der alten Kirche dabei, hat bei der Erweiterung des Friedhofes, dem Neubau der Kapelle und der Renovierung des Pfarrheimes mitgeholfen.

Anzeige Anzeige

Neuer Stammplatz

Seine Nachfolge ist noch nicht abschließend geregelt, Pfarrsekretärin Maria Merscher steht aber sowieso immer unterstützend zur Seite. "Eigentlich ist es ein Job für zwei Leute", sagt Pfarrer Wellbrock. Er weiß aber auch: "Theo hinterlässt große Fußstapfen und es ist eine Mutfrage, da hineinzuwachsen." Dirkes ist derweil bereit, weiter aktiv zu bleiben. "Wenn man mich fragen würde, ob ich nochmal irgendwo helfen kann, würde ich nicht nein sagen", sagt er mit einem Lachen. Er wohnt sowieso in der Nähe der Kirche und wird dort weiter regelmäßig zu sehen sein, wenn er jeden Sonntag seinen neuen Stammplatz bezieht. Von seinem alten Küsterplatz ist er nun eine Reihe weiter nach links gezogen, ist damit aber voll zufrieden. "Von hier habe ich einen perfekten Blick auf den Altar und den Priester." Theo Dirkes kennt sich eben aus in der Bokeloher Kirche.