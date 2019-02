Meppen. Manfred Milewski aus Meppen-Helte ist schwerbehindert. Im Jahr 2010 erlitt der heute 50-Jährige zwei Schlaganfälle und einen Herzinfarkt und ist seitdem auf einen Rollstuhl angewiesen. Um in die Stadt zu kommen, nutzt er regelmäßig ein Taxi. Doch nun haben die Taxiunternehmen ihre Preise deutlich erhöht.

300 Euro im Monat zum Leben



Manfred Milewskis rechte Körperhälfte ist gelähmt. Ohne Rollstuhl kann er sich nicht fortbewegen. Der 50-Jährige kann zwar aufstehen, sich dann aber nur mit großer Mühe auf den Beinen halten. Insgesamt komme er aber relativ gut zurecht, sagt er. Für Arzttermine oder zum Einkaufen nutzt der 50-Jährige ein Taxi. Eine Fahrt pro Woche sowie die Fahrten zum Arzt zahlt ihm seine Krankenkasse. Alles was darüber hinaus geht, nimmt er aus eigener Tasche. Derzeit bleiben ihm nach Abzug aller Kosten etwa 300 Euro im Monat zum Leben, wie er vorrechnet.

Rollstuhlfahrer zahlen mehr

Eine Fahrt nach Meppen kostete Milewski bislang fixe 15 Euro pro Weg. Andere Fahrgäste bezahlen für die Anfahrt eines Taxis und danach pro gefahrenen Kilometer. Für Rollstuhlfahrer gilt eine Pauschale, durch die allerdings Fahrten innerhalb des Stadtgebiets von Meppen inklusive sind. Seit Jahreswechsel werden nun pauschal 20,50 Euro für eine Rollstuhlbeförderung verlangt. "Das regt mich auf", sagt Milewski im Gespräch mit unserer Redaktion. 41 Euro statt bislang 30 Euro kosten ihn nun die Hin- und Rückfahrt. "Ich will doch auch mal was anderes sehen und nicht nur zu Hause sitzen." Ein Mal pro Woche raus zu kommen, ist ihm zu wenig. Doch diesen "Luxus" könne er sich nun nur noch selten erlauben.

Bus keine Alternative



Mit dem Bus in die Stadt zu fahren, kommt als Alternative nicht in Betracht, da die Haltestelle nicht barrierefrei ausgebaut ist. Milewski kann und darf deshalb nicht mit seinem Rollstuhl befördert werden. Auch seine Kinder im Alter von 17 und 18 Jahren können ihm mangels Führerschein und Auto nicht aushelfen. Als einzige Alternative sieht der 50-Jährige noch einen Umzug nach Meppen. Doch hier ist der Wohnraum teurer und knapp. Außerdem müsste die neue Bleibe behindertengerecht ausgebaut sein. "Es ist wirklich schwer, etwas Passendes zu finden."

15 Euro nicht wirtschaftlich



Anzeige Anzeige

Wieso sind die Fahrten teurer geworden? Unsere Redaktion hakte bei mehreren Taxiunternehmen nach. Die Antworten ähnelten sich: Für 15 Euro hätten sie nicht mehr wirtschaftlich fahren können, da der Aufwand für eine Beförderung eines Rollstuhlfahrers deutlich größer sei, als für einen gewöhnlichen Fahrgast. Die Tarifanpassung sei notwendig geworden, weil alle Kosten, allen voran die Löhne der Taxifahrer, aber auch die Preise für Wartungen der Fahrzeuge oder auch der Sprit, für die Taxiunternehmen immer weiter gestiegen wären, sagt Taxi-Unternehmer Thomas Hunfeld.

Keine weiteren Preiserhöhungen

Vorher habe man gelegentlich bei einer Rollstuhlbeförderung sogar drauf gezahlt. In den jetzt verlangten 20,50 Euro, die sich auch an dem Beförderungssatz der Krankenkassen orientiert, sei aber das gesamte Stadtgebiet von Meppen im Preis enthalten. Eine weitere Preiserhöhung sei vorerst nicht vorgesehen.

Hoher Kostendruck

Dass die Taxiunternehmen unter hohem Kostendruck stehen, sagt auch der ehrenamtliche Behindertenbeauftragte der Stadt Meppen, Walter Teckert. Früher sei nach Entfernung plus einer Rollstuhlpauschale abgerechnet worden, heute gelte ein Festpreis für das gesamte Stadtgebiet. "Ich bin auch auf einen Rollstuhl angewiesen und kann den Frust des Herrn Milewski gut verstehen", sagt er. "Alles ist teurer geworden, die Grundrenten sind aber nur geringfügig gestiegen."

Zu wenig Taxis in Meppen

Weiter sagt Teckert, dass es seiner Auffassung nach zu wenig Taxis in Meppen gebe. Oftmals müsse auch er lange Wartezeiten von bis zu 45 Minuten in Kauf nehmen, bis er befördert werde. Trotzdem sieht er die Stadt Meppen beim Thema Barrierefreiheit auf einem guten Weg. "Es wird viel gemacht." Er weist auf den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen hin. Dass für Milewski keine schnelle Lösung parat gestellt werden könnte, bedauert er. Darüber hinaus bietet er an, gemeinsam mit Milewski nach Alternativen zu suchen.