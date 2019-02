Meppen . Theologie trifft Politik. Unter diesem Motto steht eine fünfteilige Kursreihe in Meppen. Zu den Gesprächspartnern gehören Generalvikar Theo Paul ebenso wie Theologieprofessor Hermann-Josef Große Kracht aber eben auch Kommunal -und Landespolitiker.

Nach Angaben der Veranstalter richtet sich der Kurs an "gesellschaftlich Engagierte und politisch Interessierte. Hauptthema ist der Einfluss der christlichen Sozialethik für eine gerechte Gesellschaft. Veranstalter sind die Katholische Erwachsenenbildung sowie die katholische Arbeiterbewegung. Alle fünf Termine finden in den Räumen der KEB Meppen im Liebfrauenhaus am Nagelshof 21b statt.

Wie KEB-Sprecher Stefan Varel in einem Pressegespräch sagte, beschäftigt sich der Kurs mit der christlichen Sozialethik und deren Anwendbarkeiten auf heutige Herausforderungen in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft. "Es geht auch um die Relevanz der Kirche und zwar nicht der Amtskirche", sagt Varel. Deshalb richte sich der Kurs an Menschen, die sich für diese Themen interessieren und sich als Christ in der Gesellschaft engagieren oder noch engagieren wollen, um das Evangelium in konkretes Handeln umzusetzen. Dabei gehe es nicht nur um das katholische Spektrum, sondern das ganze Christentum.

Aktuelles aus der Sozialethik

Der Kurs startet am 7. März von 18 bis 21.30 Uhr. Als Referent und Gesprächspartner steht Theologieprofessor Hermann-Josef Große Kracht zum Themen Grundprinzipien der christlichen Sozialethik zur Verfügung. Darauf baut die zweite Veranstaltung mit dem Hochschuldozenten am 16. März von 9.30 bis 16.30 Uhr auf. Hier beleuchtet der Kurs "Aktuelles aus der christlichen Sozialethik in der Politik.

Am 21. März beziehen die Landtagsabgeordneten Christian Fühner (CDU), Gerd Will (SPD) und Meta Janssen-Kucs (Grüne) sowie die Kommunalpolitiker Rainer Levelink (FDP) und Lars Büttner (Die Linke) von 18 bis 21.30 Uhr zum ihrem Verhältnis zur christlichen Sozialethik und Kirche Stellung. Eine weitere Runde mit den Politikern schließt sich am 30. März von 9.30 bis 16.30 Uhr an.

Den Abschluss bildet ein Themenabend mit Generalvikar Theo Paul am 5. April von 18 bis 21.30 Uhr.

Die Kursgebühr beträgt inklusive Speisen und Getränke 48 Euro. Eine Anmeldung ist bis zum 28. Februar unter E-Mail: kurs@keb-emsland.de sowie unter Telefon: 05931/40860 möglich.