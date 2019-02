Meppen. Die CDU-Frauenunion (FU) will mehr Frauen für die politische Arbeit gewinnen. In Meppen wurde diskutiert, wie.

„Ohne uns Frauen ist kein (Staat) Emsland zu machen“, hieß die Veranstaltung der drei FU-Verbände im Landkreis. Es war den Organisatorinnen Lucia Reiner (Kreisvorsitzende Meppen), Martha Laarmann (Kreisvorsitzende Lingen) und Gesa Neemann (Kreisvorsitzende Aschendorf-Hümmling) wichtig, viele Anregungen für ihre politische Arbeit zu erhalten und mit dem Landratskandidaten Marc-André Burgdorf über die Arbeit für und mit Frauen zu sprechen.

Lucia Reinert, betonte, dass die Frauen Union im Emsland 1400 Mitglieder hat. Zwei Frauen stehen dabei aktuell im Fokus, nämlich die Bürgermeisterkandidatin der CDU in Twist, Petra Lübbers, und die CDU Kandidatin für die Samtgemeindebürgermeisterwahl in Spelle, Maria Lindemann. Der Anteil an Frauen in den Räten sei jedoch eher gering und sogar zum Teil zurückgegangen.

Burgdorf erinnerte daran, dass der Frauenanteil im Bundestag 30 Prozent beträgt, im Landtag 27 Prozent, im Kreistag 21 Prozent und in den Gemeinderäten sogar unter 18 Prozent, wobei vieren sogar keine Frauen angehörten. Da zahlreiche Frauen Gruppen und Vereinen tätig sind und somit über Erfahrung in der Gremienarbeit verfügen, sollten Frauen angesprochen und motiviert werden, sich auch politisch einzubringen. Schließlich würden Frauen in der Politik gebraucht. Eine Frauenquote sei nach seiner Auffassung allerdings nicht hilfreich. Werfe man einen Blick auf die Kreisverwaltung, stelle man fest, dass 54,4 Prozent der beim Landkreis Emsland beschäftigten Personen Frauen sind. Viele davon arbeiten in Teilzeit, einige wenige sind in Leitungsfunktionen tätig. Das Grundproblem ist dabei die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. So ist die flexible Gestaltung der Arbeitszeit ein großes Thema, aber auch das Führen in Teilzeit ein wichtiges angestrebtes Ziel.

Die Organisatorinnen bekamen viele Anregungen und Ideen mit auf den Weg. Ihr Fazit lautete: Es gibt noch viel zu tun!

Am 26. Mai findet gleichzeitig mit der Wahl zum Europaparlament die Wahl zum Amt des Landrats und in mehreren emsländischen Gemeinden und Samtgemeinden die Wahlen hauptamtlicher Bürgermeister statt.