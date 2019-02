Meppen. Gegen neun weitere Teilnehmer aus dem Bereich Meppen hat sich Lasse Johannes Muke beim Kreisentscheid der KÖB durchgesetzt. Der Vorlesewettbewerb fand in der Stadtbibliothek KÖB statt. Nun geht es für den Sieger weiter in die nächste Phase.

In zwei Runden ging es für die Teilnehmer darum, ihre Vorlesekünste unter Beweis zu stellen. In der ersten Runde lasen die Kandidaten eine etwa dreiminütige Szene aus einem Buch vor, das sie selbst mitgebracht haben. In der zweiten war ein für die Kandidaten unbekannter Text dran. Diesen sollten die Kinder jeweils für zwei Minuten vorlesen.

Beurteilt wurden die fleißigen Vorleser von einer vierköpfigen Jury, der auch Emma Wieczorek, die vorherigen Gewinnerin des Wettbewerbs in Meppen angehörte. Wichtig war Interpretation, Textstellenauswahl und vor allem die Lesetechnik beider Texte. Lob gab es von der Jury für jeden der Teilnehmer. Als Preis erhielten die Teilnehmer jeweils eine Urkunde und ein Buch geschenkt. Für den Sieger Lasse Johannes Muke geht es nun in die Bezirksentscheide nach Lingen. Dort kann er sich im April für den Bezirk Weser-Ems Süd qualifizieren.

Innerhalb des größten deutschen Vorlesewettbewerbs, dessen Finale im Juni in Berlin ausgetragen wird, kämpfen jedes Jahr über 600000 Schüler der sechsten Klassen um den Einzug ins Finale. Seit 1959 richtet der Börsenverein des Deutschen Buchhandels diesen Wettbewerb aus, der für Bücher und Lesen begeistern möchte.