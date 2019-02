Meppen. Die Gleisbauarbeiten der Deutschen Bahn an der Strecke zwischen Meppen und Lingen sorgten am Donnerstagmorgen für große Irritationen bei Autofahrern, die über den Helter Damm stadtein- oder auswärts fahren wollten, denn der Bahnübergang war komplett gesperrt.

Berufstätige und Schüler, die am Donnerstagmorgen über den Helter Damm nach Meppen fahren wollten, mussten sich auf lange Verzögerungen einstellen und standen teilweise über 40 Minuten im Stau. Noch am Mittwoch war der Bahnübergang bis zum Abend zu passieren. Dass Gleisbauarbeiten auf der Strecke bis zum 26. März stattfinden, hatte die Bahn bereits im Vorfeld mitgeteilt und auch auf den Schienenersatzverkehr hingewiesen, da in dieser Zeit keine Züge zwischen Meppen und Lingen verkehren.

Nicht jede Maßnahme wird angekündigt



Die Sperrung der Bahnübergänge kam hingegend für viele überraschend, da vorab augenscheinlich keine Informationen dazu veröffentlicht wurden. Die Deutsche Bahn teilte unserer Redaktion mit, dass man nicht jede Maßnahme ankündige. Es fehlten dafür die entsprechenden Kapazitäten. Außerdem sei festgestellt worden, dass diese Meldungen nicht bei den Bürgern ankommen würden. Effektiver sei es, an den Bahnübergängen direkt auf Sperrungen hinzuweisen. Die Sperrungen würden immer in enger Abstimmung mit den Zuständigen Kommunen erfolgen, in diesem Fall der Landkreis Emsland sowie die Städte Lingen und Meppen.

Sperrung der Bahnübergänge



Auf Nachfrage stellte die Bahn unserer Redaktion Informationen bereit, die über die geplanten Sperrungen der Bahnübergänge zwischen Meppen und Lingen aufklären. Bis zum Donnerstagmittag sollte der Bahnübergang am Helter Damm wieder passierbar sein. Eine erneute Sperrung erfolge am 26. Februar zwischen 0 und 16 Uhr sowie vom 6. bis 9. März. Eine Umleitung über den Bahnübergang an der Backemuder Straße sei nur zum Teil möglich, da dieser teilweise zeitgleich gesperrt ist.

So sieht der Sperrungsplan der Bahn aus: Betroffene Bahnübergänge in Meppen Helter Damm:

20. bis 21. Februar von 18 bis 12.30 Uhr

26. Februar von 0 bis 16 Uhr

6. bis 9. März von 5.45 bis 16 Uhr Backemuder Straße: 21. bis 22. Februar von 12.15 bis 5.15 Uhr

26. Februar von 7.45 bis 20 Uhr

6. bis 9. März von 12.45 bis 22.45 Uhr Teglinger Straße: 22. Februar von 5 bis 22.15 Uhr

27. Februar von 1.45 bis 14.15 Uhr

6. bis 10. März von 21 Uhr bis 6.45 Uhr Haarbrücker Weg: 26. bis 27 Februar von 14 bis 20 Uhr

7. bis 8. März von 13.45 bis 10 Uhr

10. bis 12. März von 5.50 bis 6.45 Uhr Alle Angaben zu den geplanten Sperrungen ohne Gewähr.

Arbeiten rund um die Uhr



Die Arbeiten an der Bahnstrecke erfolgten aus "eisenbahnbetrieblichen Gründen" auch nachts, an den Wochenende und an den Feiertagen, erklärt die Bahn. Wegen des Einsatzes von Baumaschinen sowie akustischen Warnsignalen lasse sich ein Lärmbelästigung auch während der Nachtzeit nicht vermeiden. Die Bahn bittet hier die vom Lärm betroffenen Anwohner um Verständnis.