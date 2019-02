Meppen. Das Amtsgericht Meppen hat einen 23-jährigen Mann aus Sögel zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt wurde.

Die Staatsanwaltschaft hielt dem Arbeiter vor, im Jahr 2017 und zu Beginn des Jahres 2018 insgesamt elf Straftaten begangen zu haben. So fuhr er im gesamten Zeitraum mit einem Kleinkraftrad, ohne die erforderliche Fahrerlaubnis dafür zu besitzen.

Weiterhin kaufte er im Tatzeitraum fünf Gramm Marihuana für 50 Euro bei einem anders verfolgten Dealer. Mit seiner 15- jährigen Freundin konsumierte er dann das Betäubungsmittel.

Reumütig

In seiner Erwiderung auf die Anklageschrift zeigte sich der Angeklagte reumütig und gestand, wie schon zuvor in der Vernehmung bei der Polizei, die Straftaten ein. Er sei in der Zeit drogenabhängig gewesen und nach der Entdeckung durch die Polizei, habe er jetzt einen anderen Weg eingeschlagen.

Nach einer Entziehungskur sei er nicht mehr süchtig und gehe jetzt einer geregelten Arbeit bei einer Leiharbeitsfirma nach. Aktuell bemühe er sich um eine Ausbildung zum Logistiker. Voraussetzung hierfür sei unter anderem auch die Erlangung einer Fahrerlaubnis. Bei der Weitergabe des Rauschgifts an seine Freundin, habe er nicht darüber nachgedacht, dass diese erst 15 Jahre alt und damit minderjährig war. Auch habe er nicht gewusst, dass die Weitergabe an Minderjährige einen Verbrechenstatbestand verwirkliche. Ihm tue sein Handeln leid.

Voreinträge

Sein Strafregister wies einige Voreinträge auf, die allerdings nach dem Jugendstrafrecht erfolgten und schon länger zurückliegen.

In seinem Plädoyer brachte der Staatsanwalt zum Ausdruck, dass es sich bei der Weitergabe von Drogen an Minderjährige um ein schwerwiegendes Delikt handele.

Anzeige Anzeige

Da der Angeklagte sich einsichtig gezeigt habe und er offensichtlich sein Leben langsam besser in den Griff bekomme, könne man hier von einem sogenannten minderschweren Fall ausgehen und beantragte den Angeklagten wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der Weitergabe von Drogen an Minderjährige zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr zu verurteilten.

Bewährungshelfer

Die Strafe könne auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt werden. Ihm sei ein Bewährungshelfer zur Seite zu stellen. Als Bewährungsauflage solle er 1500 Euro zahlen.

Der Verteidiger schloss sich diesem Vortrag an. In seinem Urteil folgte das Schöffengericht der Staatsanwaltschaft und Verteidigung, erhöhte allerdings die Bewährungsauflage auf 2000 Euro. Der Angeklagte hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. Staatsanwaltschaft und der Angeklagte nahmen das Urteil an, das damit rechtskräftig ist.