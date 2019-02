Meppen. Eigentlich ist der 8. März als Weltfrauentag festgesetzt. In Meppen aber hat die Gleichstellungsbeauftragte Elisabeth Mecklenburg ein vielfältiges Programm über mehrere Wochen erarbeitet.

Startschuss für das fünf Wochen andauernde Programm ist der Weltgebetstag am Freitag, 1. März. Dieser ist zwar eine eigenständig organisierte weltweite Veranstaltung, sammelt aber jedes Jahr für Frauenprojekte aus der ganzen Welt. In diesem Jahr haben Frauen aus Slowenien die Gottesdienste vorbereitet und unter das Motto "Kommt, alles ist bereit!" gestellt.

Rosen für Senioren

Am eigentlichen Termin des Weltfrauentages, dem 8. März, will das Meppener Frauenforum mit seiner traditionellen Rosenaktion "ein bisschen Farbe und Freude" in ein Pflegeheim in Meppen bringen. Die Frauen verteilen dann fair gehandelte Rosen an die älteren Damen sowie an die Pflegekräfte. "Wir wollen damit Solidarität mit ihnen zeigen und einfach auch mal Danke sagen für ein arbeitsreiches Leben", sagt Elisabeth Mecklenburg.

Zwei Tage später, am Sonntag, den 10. März, soll es dann im Meppener Theater lustig zugehen. Anka Zink, bekannt aus Fernsehproduktionen wie "Ladies Night", "Zimmer frei" oder "Mitternachtsspitzen" nimmt die Zuschauer mit auf eine kabarettistische Reise zum Thema "Leben in vollen Zügen". Es gibt noch ausreichen Karten für die Veranstaltung, die ab 18 Uhr beginnt. Der Eintritt kostet 22 Euro, ermäßigt 18 Euro und sind erhältlich bei der Tourist Information Meppen, der Theatergemeinde oder an der Abendkasse.

Demonstration für gleiche Bezahlung

Weiter geht es am Samstag, 16. März, allerdings nicht in Meppen, sondern in Sögel. Dort veranstalten die Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises einen Info- und Aktionstag zum Equal Pay Day. In Deutschland verdienen Frauen im Schnitt noch immer 21 Prozent weniger als Männer. Mit einer Demonstration am Sögeler Rathaus soll darauf hingewiesen werden.

Der für Elisabeth Mecklenburg vielleicht wichtigste Termin ist der Samstag, 23. März. Ab 14.30 Uhr richtet sie dann im Gemeindehaus der St. Vitus Kirchengemeinde das Internationale Frauentreffen aus. Dort treffen Frauen aus Deutschland auf Frauen aus Ägypten, Afghanistan, Marokko, Brasilien oder den Philippinen. "Generell ist aber jede Frau aus jedem Land der Welt eingeladen", sagt Mecklenburg.

Islamische Frauen wollen aufklären

Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der ersten Wahl in Deutschland, zu der auch Frauen zugelassen waren, stellen die ausländischen Frauen ihre Heimat und die rechtliche Situation von Frauen in ihren Ländern vor. Besonders interessant ist dabei laut Mecklenburg die Situation der islamischen Frauen. "Sie wollen deutlich machen, dass das, was unter dem Namen des Islam zum Beispiel in Saudi-Arabien passiert, nicht das ist, was der Koran eigentlich fordert", erklärt die Gleichstellungsbeauftragte. In Saudi-Arabien zum Beispiel dürften Frauen nicht einmal Auto fahren. Zum Abschluss gibt es dann noch ein reichhaltiges Buffet, das von den Frauen selbst gestaltet wird. "Zuletzt war es so, dass einfach jede Frau etwas mitgebracht hat, das dann für alle auf den Tisch gestellt wird. Bei diesen Treffen sind schon viele gute Kontakte oder sogar Freundschaften entstanden", erklärt Mecklenburg.

Anzeige Anzeige

Eine weitere Veranstaltung zum Frauenwahlrecht gibt es am Dienstag, 2. April, wenn die Spuren von Frauenrechtlerin Anita Augspurg in Verden an der Aller nachverfolgt werden. Augspurg hat zu Beginn des 20. Jahrhunderts maßgeblich zur Durchsetzung des Frauenwahlrechts beigetragen. Ihr Lebensweg steht ins Zentrum der Busfahrt, die Mecklenburg für 20 Euro anbietet.

Häusliche Gewalt auch im Emsland

Die letzte Aktion im Rahmen des Weltfrauentages soll eine kleine Überraschung werden, sagt die Gleichstellungsbeauftragte. Klar ist bereits, dass sie zusammen mit dem Arbeitskreis "Häusliche Gewalt" einen Infostand auf dem Meppener Markt aufbaut. "Wir wollen den Emsländern klar machen, dass häusliche Gewalt auch bei uns ein Thema ist. Wir wollen sagen: 'Schaut hin, Leute.'"

Auch wenn alle Veranstaltungen maßgeblich von Frauen organisiert werden und an Frauen gerichtet sind, sind auch Männer überall stets Willkommen, betont Mecklenburg. Ausnahme sei das Internationale Frauentreffen am 23. März. Dort solle es alleine um den Austausch der Frauen untereinander gehen.

Für alle Informationen und die Anmeldung zur Busfahrt nach Verden steht Elisabeth Mecklenburg unter Telefonnummer 05931 153156 oder E-Mail: e.mecklenburg@meppen.de bereit.