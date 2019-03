Meppen. Als Norbert Dreyer 1984 sein Abitur am Meppener Windthorst-Gymnasium ablegte, hätte er wohl kaum gedacht, dass er in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires leben wird, beruflich mit Geldbeträgen im Millionenbereich hantiert und eine der größten Katastrophen des 21. Jahrhunderts live miterlebt. Doch es sollte so kommen.

Seit 14 Jahren ist Dreyer in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires zuhause. Nach seiner Jugendzeit in Meppen ist das für ihn die mit Abstand längste Zeit an einem Ort. Geboren im August 1965 ist er der älteste Sohn seiner Eltern Gerhard und Maria Dreyer aus dem Ortsteil Fullen, die bis heute in Meppen leben. "Eine ganz andere Zeit, sehr klassisch und traditionell", erinnert er sich. Dreyer geht auf die Marienschule in Esterfeld und legt später sein Abitur auf dem Windthorst-Gymnasium zusammen mit dem heutigen Meppener Bürgermeister Helmut Knurbein ab. Dreyer ist tief verwurzelt, hat beim SV Union Meppen Fußball und Tennis gespielt, war Organist in der Kirchengemeinde St. Maria zum Frieden. Doch es hält ihn nicht in Meppen.



Ausbildung und Weltreise

Nach der Ausbildung zum Industriekaufmann bei der RWE in Osnabrück und dem BWL-Studium in Münster, geht es erstmals länger ins Ausland. An der University of Reading, in der Nähe von London, macht er 1992 seinen Masterabschluss. Anschließend geht es aber nicht zu irgendeinem Unternehmen, sondern auf Weltreise. Die finanziert sich Dreyer mit BWL-Kursen für Studenten aus der ehemaligen DDR. Alleine, nur mit einem Rucksack bepackt fliegt und fährt er für zehn Monate um die Welt. "Vier Monate Asien, Australien, Neuseeland, Südsee, Hawaii, Westküste USA, Ostküste USA", zählt er seine Reiseziele auf.

Diese Reise ist für ihn "ein großer Luxus. Bis heute war ich an vielen Orten, an denen ich damals war, nie wieder." Er habe so einen ganz anderen Zugang und einen "intimen Einblick" zu dem Leben der Menschen vor Ort bekommen. Beruflich helfen ihm diese Erfahrungen bis heute, sagt Dreyer.

Über London nach New York

Seinen beruflichen Einstieg findet der heute 53-Jährige 1993 bei der WestLB im Bereich Investment Banking. Über Stationen in Düsseldorf, Berlin und London landet Dreyer letztlich in New York. Er lebt im Süden von Manhattan in direkter Nähe zur Wall Street, dem Herzen der Weltwirtschaft. Dreieinhalb Jahre bleibt der Meppener in der Millionenmetropole, in diese Zeit fällt unter anderem auch der 11. September 2001 und damit der Terroranschlag auf das World Trade Center.





So wie fast jeder, der diese Katastrophe miterlebt hat, weiß auch Dreyer noch ganz genau, was er an dem Tag gemacht hat. Nur, dass er eben in nächster Nähe war. "Ich kam zwei Tage vorher aus Europa zurück. Am Abend zuvor war ich noch in den Türmen, da gab es Montagsabends immer eine Party für Europäer. Ich hatte dann noch Jetlag und bin am Dienstagmorgen sehr früh aufgewacht, so gegen fünf Uhr. Unten in den Türmen gab es einen Starbucks, wo ich dann hingegangen bin. Eine Stunde, bevor der erste Flieger eingeschlagen ist." Nach dem Kaffee geht Dreyer nach Hause und hört von dort den "Riesenknall". Er macht sich wieder auf den Weg zum World Trade Center. Zunächst ist ihm nicht klar, was wirklich passiert ist. Doch dann kommt das zweite Flugzeug, unzählige Feuerwehrfahrzeuge fahren an und die Gebäude beginnen zu brennen. Für Dreyer und viele andere Leute ist es das Signal, sich in Sicherheit zu bringen. Er läuft Richtung Norden nach Midtown.

"Es war eine Paniksituation. Unglaublich."

Der 11. September nimmt den 53-jährigen durchaus mit. "Mittlerweile ist es ja eine ganze Zeit her aber in den ersten Jahren war es schon ziemlich schwer. Vor allem, wenn der Jahrestag gewesen ist oder wenn ich mal wieder in New York selber war." Zwei Monate später entscheidet sich Dreyer für einen neuen Job und zieht zurück nach Berlin. Die Terroranschläge seien dafür aber nicht der Grund gewesen.

Nach vier Jahren ist es dann an der Zeit für die nächste internationale Herausforderung . "Berlin, ist eine sehr spannende Stadt, aber im Ausland zu leben und dort Ausländer zu sein war für mich einfach aufregender. Du wirst anders aufgenommen, erlebst den täglichen Umgang komplett anders und das hat mir in Berlin einfach gefehlt.” Mit 40 Jahren verlässt er, damals noch ungebunden, die deutsche Hauptstadt.

Glück in Argentinien

Beruflich scheint Dreyer in Argentinien sein Glück zu finden. Er wird Partner bei B.A.M&A Corporate Finance und berät Unternehmen bei Fusionen und Übernahmen von anderen Firmen quer über den Globus. Zu seinen deutschen Kunden zählen unter anderem die Otto Gruppe oder Bertelsmann. "Entweder helfen wir Firmen hier in Lateinamerika, oft sind das Familienunternehmen, ihre Firma zu verkaufen oder zu kapitalisieren, oder wir helfen den Konzernen, Unternehmen in Lateinamerika zu kaufen." Dann geht es darum, passende Unternehmen zu identifizieren, zu recherchieren und das Projekt ans Laufen zu bringen. In der Regel bewegen sich die Transaktionen in einem Rahmen zwischen zehn und 100 Millionen Euro, sagt Dreyer.

Auch privat ist Dreyer offenbar endgültig angekommen. Er hat eine Argentinierin geheiratet und mit ihr zwei Kinder. Er ist sesshaft geworden in Südamerika, eine mögliche Rückkehr nach Deutschland hält er sich aber offen: "Das weiß man nie genau. Das hängt vor allem davon ab, wie es hier politisch und ökonomisch weiterläuft. Argentinien ist kein Ort, wo man langfristig plant." Auch wenn die Eltern nachfragen, ob es nicht doch mal wieder zurück nach Deutschland geht, plant Familie Dreyer ihre Zukunft vorerst in Argentinien.





Das Leben in der 13-Millionen-Stadt Buenos Aires empfindet Dreyer allerdings gar nicht so unterschiedlich im Vergleich zu Europa. "Wenn du nicht wüsstest, dass du in Südamerika bist, könntest du auch glauben, du wärst in Paris oder Madrid. Buenos Aires hat ein sehr europäisches Flair und eine interessante Mischung." Trotz der hohen Inflation und dem "anderen Sicherheitsniveau" habe ihn von Beginn an das Klima, die Art der Menschen, ihre Offenheit und Leidenschaft fasziniert.

Pro Jahr kommt Dreyer zwei- bis dreimal in die alte Heimat Meppen – zuletzt über Weihnachten und Silvester. Dann besucht er die Familie und die engen Freunde, die hier geblieben sind. Er verfolgt das Geschehen rund um die Kreisstadt noch sehr genau, selbstverständlich weiß er auch um die Lage beim SV Meppen. Diese Verbundenheit bleibt trotz der fast 12.000 Kilometer Entfernung wichtig für den 53-Jährigen:

"Das ist meine Heimat am Ende des Tages. Da kommst du her und da interessierst du dich natürlich dafür."