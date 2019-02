Meppen. 13 Prüflinge haben sich der IHK-Abschlussprüfung zum Mechatroniker gestellt. Der praktische Prüfungsteil fand in den Räumen der Ausbildungswerkstatt auf dem Gelände der WTD 91 in Meppen statt.

Souverän haben eine junge Frau und zwölf junge Männer nach ihrer Ausbildung die Abschlussprüfung bestanden. Dabei konnten drei Auszubildende in Absprache mit ihren Unternehmen (WTD 91, Firma Vivaris, Firma Hero-Glas) und der BBS Meppen parallel den Berufsschulunterricht im zweiten und dritten Ausbildungsjahr besuchen und somit die dreieinhalbjährige Ausbildungszeit um insgesamt ein Jahr verkürzen.

Bei der aktuellen Aufgabe handelte es sich um den abschließenden Arbeitsauftrag des zweiten Teils der Abschlussprüfung; ihm war der theoretische Teil der Prüfung am 4. Dezember vorausgegangen. Der zu bewältigende Arbeitsauftrag sah jeweils eine Vervollständigung einer vorhandenen Anlage vor. Diese Ergänzung musste von dem Prüfling selbstständig geplant, ausgeführt und überprüft werden. Am Ende stand die Übergabe der Anlage samt Dokumentation an den Prüfungsausschuss.

Das Übergabegespräch enthielt eine Einweisung in die Bedienung dieser Anlage und Hinweise auf mögliche Gefahren sowie das Verhalten im Notfall. Die Mitglieder des Prüfungsausschusses hatten die Problemlösung des Auftrags anhand von Beobachtungen und einem Fachgespräch sowie der übergebenen Anlagendokumentation zu bewerten. Es kam zu guten bis sehr guten Ergebnissen, sodass schließlich einer neuen Facharbeiterin und zwölf neuen Facharbeitern gratuliert werden konnte.

Berufsschulabschlusszeugnisse

Die Bekanntgabe der Ergebnisse und die Überreichung der Berufsschulabschlusszeugnisse sowie der IHK-Abschlusszeugnisse wurden bei Brüggen in Herzlake durch den Prüfungsausschuss vorgenommen. Das Unternehmen hatte sich bereit erklärt, der Zeremonie einen angemessenen Rahmen zu verleihen. Zwei der jungen Facharbeiter konnte mit dem Berufsschulabschluss ebenfalls den erweiterten Sekundarabschluss I erwerben. Lukas Heller hatte den besten Berufsschulabschluss der Klasse erreicht und bekam deshalb eine Buchprämie der Schule überreicht.

Der Prüfungsausschussvorsitzende und Klassenlehrer Wolfgang Albers wies in seiner Ansprache darauf hin, dass die neuen Facharbeiter gut gerüstet seien, sich aber gerade in der Mechatronik immer wieder ändernden Anforderungen in der Arbeitswelt zu stellen hätten. Die ehemaligen Schüler werden unterschiedliche Wege einschlagen, einige nehmen eine Tätigkeit als Facharbeiter auf, andere werden weiterführende Schulen besuchen oder ein technisches Studium aufnehmen.

Die erfolgreichen Absolventen sind: Erik Meyel Körte, Nils Lügering, Lukas Heller, Steffen Bloemendal, Niklas Diersen (WTD 91 in Meppen), Jana Hasenclever (Brüggen Oberflächen- und Systemlieferant GmbH in Herzlake), Roman Gröninger (Emsland Frischgeflügel GmbH in Haren), Stefan Wallborn, Hendrik Lammers (Heinz Bergmann OHG in Lathen), Hendrik Schmitz (Hero-Glas Veredelungs GmbH in Dersum), Nils Westhoff (Stadt Meppen), Tobias Gödiker, Yannalh Gageler (Vivaris Getränke GmbH & Co. KG in Haselünne).