Meppen. Die Friseur-Innungen der Emslandvereinigung haben bei einer Modenschau auf dem Kossehof in Meppen die Trend-Looks für das Frühjahr und den Sommer 2019 gezeigt.

Das Team mit Ulf Mensing (Meppen, Fachbeiratsleiter), Stefan Moorkamp (Meppen), Sabine Krieger (Meppen), Claudia Rensen (Lingen), Dorothee Kuhnke (Aschendorf), Lars Jülicher (Osnabrück, Akteur für den Länderinnungsverband Niedersachsen), Elke Bloem (Aschendorf) und Sonja Wübbels (Lingen, Fachbeiratsleiterin) leistete an diesem Abend ganze Arbeit. Vorgestellt wurden schließlich die neuen Trend-Looks, über die sich zuvor die Fachbeiräte bei einer Modevorinformation in Walsrode informiert und dazu die verschiedenen Techniken vorbereitet hatten. So gaben sie an diesem Abend viele wertvolle Tipps und Erläuterungen zur Umsetzung an die etwa 120 anwesenden Friseurmeister, Friseurmeisterinnen nebst Mitarbeiter weiter.

Auf den Spuren der 1970er

Die Trendkollektion Frühjahr/Sommer 2019 des Zentralverbands des Deutschen Friseurhandwerks befindet sich auf den Spuren der 1970er. Ausgefallen, farbenfroh und immer etwas over-the-top – schließlich werden diese Trends von Musiklegenden wie Abba oder den Rolling Stones inspiriert.

Die heutigen Styles sind etwas cleaner und edler interpretiert und eignen sich als neue Trendfrisuren im modernen 70er-Jahre-Look perfekt für die schönste Zeit des Jahres – den Sommer. Der jeweilige Basis-Schnitt der sechs präsentierten Looks kann so in drei verschiedene Varianten gestylt werden, dass er mal rockig, mal lässig und auch mal edel daherkommt. Individuelle Freiheit, Experimentierfreude und Mut zum Auffallen: Erlaubt ist, was gefällt. Die wilden 70er werden so zu neuem Leben erweckt und ebenso die Geister für das neue Jahr und die wärmeren Monate.

Bei so viel Enthusiasmus kannte die Begeisterung an diesem Abend keine Grenzen. So zogen die Veranstalter der Friseur-Innungen Meppen, Lingen, Aschendorf-Hümmling und Grafschaft Bentheim eine positive Bilanz.