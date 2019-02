Meppen . Sehr aufschlussreiche Zahlen zum Einzelhandelsstandort Meppen hat Falk Hassenpflug präsentiert. Der Projektleiter der Industrie- und Handelskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim bilanzierte vor Meppener Kaufleuten: "Sie können mit dem Resultat zufrieden sein."

Auf der Generalversammlung des Vereins für Wirtschaft und Werbung in der Sparkasse präsentierte er zuerst das Handelsmonitoring der sieben Mittelzentren im Kammerbezirk aus dem vergangenen Jahr. Mittelzentren dienen als Anlaufpunkt für die Versorgung an Waren, Dienstleistungen und Infrastrukturangeboten, die durch die umgebenden Grundzentren wie Twist oder Herzlake nicht geleistet werden. Neben der Grundversorgung umfasst das Angebot von Mittelzentren auch Kaufhäuser, Krankenhäuser, Gymnasien, Berufsschulen oder Kinos.





Laut IHK-Experten betrug der Umsatz des Einzelhandels in Meppen im vergangenen Jahr 332 Millionen Euro. Zum Vergleich: In Lingen waren es 392 Millionen Euro und in Nordhorn 454 Millionen Euro. Dabei verzeichnet die Kreisstadt durchaus noch Zuwächse. So kletterte der Umsatz seit 2014 um 24 Millionen Euro in Meppen.

Zugleich bescheinigte Hassenpflug Meppen neben Nordhorn als Handelsstandort "eine sehr gute Zentralität". Im Klartext ein großes Teil des Umsatzes wird in der Innenstadt umgeschlagen. Gleichwohl nimmt laut einer Zählung der IHK die Zahl der Passanten am Markt seit 2014 leicht ab.

Viele Mitarbeiter im Handel

Weiter sei der Einzelhandel auch ein wichtiger Arbeitgeber. Immer mehr sozialversicherungspflichtig Beschäftigte arbeiten dort. Die Statistik aus dem Jahr 2017 listet für die Kreisstadt 1624 Beschäftigte im Einzelhandel auf bei insgesamt 19.367 Beschäftigten. Diese Zahl liegt laut Bürgermeister Helmut Knurbein inzwischen sogar bei "über 20.0000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten.





Im Rahmen der IHK-Erhebung wurden auch die Leerstände in der Innenstadt aufgeführt. Mit einer Quote von vier Prozent nehme die Stadt im Vergleich zu den anderen Mittelzentren einen Mittelwert ein. Die Quote sei noch nicht besorgniserregend.





Dabei seien die Ladenmieten mit neun Euro pro Quadratmeter im Durchschnitt durchaus moderat. Sie liegen in der Stadt Osnabrück bei 14,24 Euro/qm, in Lingen bei 12,34 Euro/qm und in Nordhorn bei 10,30 Euro/qm.