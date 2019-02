Meppen. Das Amtsgericht Meppen hat eine 38-jährige Frau aus Twist zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten verurteilt. Sie beging vielfache Betrugsdelikte im Internet.

Die Staatsanwaltschaft hielt der mehrfachen Mutter vor, über einen längeren Zeitraum Waren und Güter im Internet bestellt zu haben, obwohl sie wusste, dass sie sie nicht würde bezahlen können. Außerdem kaufte sie im Internet Casino-Gutscheine, um damit zu spielen. Zur Abwicklung der Geschäfte errichtete sie ein Scheinkonto, das durch das Girokonto der Eltern gesichert wurde. Die Kontodaten hatte sie ohne Wissen der Eltern verwendet. Die Eltern wurden von der Bank darauf hingewiesen, dass ihr Geld auf dem Girokonto verbraucht und der Finanzrahmen des Dispokredites ausgeschöpft sei. Daraufhin sperrten die Eltern das Konto und stellten die Tochter zur Rede.

Angeklagte gesteht

Auf der Plattform Ebay bot sie Gegenstände gegen Vorkasse an, ohne die Ware nach Erhalt des Geldes zu liefern. Insgesamt erlangte sie Güter und Waren im Wert von 7810 Euro und hatte 114 Straftaten begangen.

In ihrer Einlassung zeigte sich die Angeklagte reuig und gestand die Taten: Sie habe sich in einem finanziellen Engpass befunden und zwischenzeitlich begonnen, das Geld zurückzuzahlen. Die betroffenen Ebay-Kunden hätten das Geld bereits zurückerhalten. Mit ihren Eltern habe sie eine Übereinkunft getroffen, dass sie den Schaden im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten in Raten wiedergutmache. Aus diesem Grunde habe die Twisterin auch eine geringfügige Beschäftigung angenommen.

Zwei Einträge im Strafregister

Im Strafregister waren zwei Eintragungen vorhanden, die allerdings weit zurückliegen. In seinem Plädoyer lobte der Staatsanwalt das Geständnis der Angeklagten und ihre Bemühungen um Schadensregulierung. Er machte jedoch auch deutlich, dass die Frau eine große Hartnäckigkeit bei der Begehung bewiesen habe. Bei der Vielzahl der Taten müsse man von einer Gewerbsmäßigkeit ausgehen.

Der Staatsanwalt beantragte eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt werden könne. Als Bewährungsauflage solle ihr auferlegt werden, den Schaden bei dem Bezahldienst, über den sie die gekauften Waren bezahlte, in monatlichen Raten von 100 Euro abzuzahlen. Die Bewährungszeit solle drei Jahre betragen und man möge ihr einen Bewährungshelfer zur Seite stellen, forderte der Staatsanwalt.

Die Verteidigung schloss sich dem an, stellte das Strafmaß aber in das Belieben des Schöffengerichts. Das Gericht folgte den beiden Anträgen, reduzierte allerdings die Freiheitsstrafe auf acht Monate. Die Angeklagte hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. Sie nahm das Urteil des Gerichtes an, während sich die Staatsanwaltschaft die Annahme vorbehielt.