Viele Gerüchte über Meppen nicht belegt

Meppen . Die Zahlen der Industrie- und Handelskammer zum Einzelhandelsstandort Meppen räumen gleich mit mehreren Gerüchten auf. So droht der Innenstadt keineswegs der baldige Untergang. Vielmehr konnte der Umsatz sogar gesteigert werden.

Aber auch im Vergleich zur Stadt Lingen sind die Umsatzunterschiede durchaus überschaubar. Auch hier wurde immer wieder behauptet, dass viele Meppener ihre Einkäufe in Lingen erledigen. Alles in allem kann man also der Kreisstadt konstatieren, dass sie ihrer Funktion als Mittelzentrum für den Einzelhandel durchaus gerecht wird.

Neues Angebote

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass sich das Gesicht der Innenstädte ändert. Auch in Meppen verdrängen Filialisten viele Familien geführten Geschäfte. Zudem hat sich das Sortiment in den vergangenen 20 Jahren stark verändert. Immer mehr Dienstleister, Gastronomiebetriebe aber auch Wohnungssuchende wollen in die City.

Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, dass eine Stadt wie Meppen sich rechtzeitig auf die Veränderungen einstellt und zeitnah reagiert. Im Sommer soll ein Citymanager seine Arbeit aufstellen. Die Stadt hat diese Stelle neu geschaffen. Das ist der richtige Schritt zur Prävention. Aufgabenfelder gibt es reichlich.

Gut aufgestellt

Dass sich jetzt auch der Vorstand des Vereins für Wirtschaft und Werbung breiter aufstellt, kann durchaus hilfreich sein. Meppen kann nur als Ganzes als Einkaufsstadt funktionieren, angefangen vom Markt über die MEP bis Nödike. Umso besser, dass jetzt dieses wichtigen Standorte auch personell mit Dirk Volmer, Olaf Königsmark und Alwin Otten vertreten sind.