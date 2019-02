Meppen. Schüler der Johannesschule Meppen aus dem Wahlpflichtkurs Technik aus dem 9. Jahrgang fertigten im Rahmen der Kooperation mit der Firma Otten das Schullogo der Johannesschule aus Kupferrohren und konnten sich so einen realitätsnahen Überblick über den Beruf des Mechatronikers für Kälte- und Klimatechnik verschaffen.

Die Projektarbeit wurde von einem Mitarbeiter der Firma Elektro- und Klimatechnik Otten begleitet. Die 14 Schüler arbeiteten jeden Mittwoch zwei Stunden in den Werkstätten der Firma und mussten in dieser Zeit verschiedene Arbeitsschritte, wie Rohre schneiden, biegen, bördeln und entgraten durchführen. Unter fachmännischer Anleitung wurden die Rohre dann wieder verbunden und zusammengelötet. Neben den handwerklichen Tätigkeiten wurden durch den praktischen Unterricht auch Arbeitstugenden, wie Durchhaltevermögen, Teamarbeit und sorgfältiges Arbeiten eingeübt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Während der Arbeit an dem Projekt konnten die Schüler jederzeit den Betriebsablauf in der Werkstatt beobachten und auf diese Weise ihre Kenntnisse von den verschiedenen Berufsbildern vertiefen. Am Ende wurde das Rohrsystem an eine Kältemaschine angeschlossen und das JSM Logo wurde von einer weißen Eisschicht überzogen.

Zum Abschluss präsentierten die Schüler ihr Ergebnis ihren Mitschülern und erläuterten die Funktion der einzelnen Bauteile der Kälteanlage sowie die Arbeitsschritte, die zur Fertigung nötig waren. Die Kooperation zwischen den Johannesschule und der Firma Otten besteht mittlerweile seit mehreren Jahren und ist aus der Zusammenarbeit mit der Ems-Achse hervorgegangen. Beide Seiten betonen den Nutzen und Erfolg dieser Partnerschaft. So konnten in den vergangenen Jahren mehrere Praktikanten der Johannesschule anschließend auch ihre Ausbildung in der Firma Otten absolvieren.