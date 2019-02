Meppen. Der Liedermacher Stephan Sulke gibt sich die Ehre und kommt am Samstag, 23. März, um 20 Uhr ins Weinhaus Hülsmann nach Meppen. Dann soll es einen feinen Musikabend mit Bekanntem und Unbekanntem und einem guten Glas Wein geben.

Nach 2018 ist es der zweite Auftritt Sulkes im Meppener Weinhaus Hülsmann. Da es beiden offenbar gefallen hat, war es ein knapper Anruf von einer guten Stunde, ein warmes Gespräch mit einer recht schnellen Terminfindung zwischen dem Weinhaus und dem Sänger. Sulke ist „flink wie eine Rennsemmel“, wie der deutsche Rolling Stone jüngst schrieb, und pflege seine Qualitäten frisch zu halten, heißt es in einer Pressemitteilung: Er sei witzig, leicht melancholisch und verschmitzt wie zu seinen großen Zeiten in den 1970er- und 80er-Jahren, als er auch einen Deutschen Schallplattenpreis als „Künstler des Jahres“ erhielt. Sulke blicke heute entspannt auf sein Leben zurück und bleibe locker: Auf seinem jüngsten Album „Liebe ist nichts für Anfänger“ zeige er seine Listigkeit frisch aufs Neue.

Inzwischen ist Stephan Sulke über 70, und sein größter Hit „Uschi“, mit dem er in der ZDF-Hitparade aufgetreten ist, liegt auch schon mehr als 30 Jahre zurück. Was aber alles nichts heiße, denn seine Liedtexte seien so einfühlsam wie zeitlos in einer sich immer schneller drehenden verrückten Welt.

Karten sind online unter www.theater-meppen.de erhältlich sowie im Weinhaus Hülsmann, bei der Theatergemeinde Meppen, der Tourist Information Meppen und allen weiteren bekannten Vorverkaufsstellen der Theatergemeinde. Weitere Informationen auch telefonisch unter 05931 153 378.