tb/pm Meppen. Unter dem Motto „Be(e) Happy -Feel Good“ waren knapp 60 Teilnehmer beim „1. Apitherapietag des Nordens“ in Meppen dabei. Als Apitherapie (von „Apis“ Biene) wird die medizinische Verwendung der Bienenprodukte, hauptsächlich Propolis (Bienenharz), Bienengift, Honig und Bienenluft bezeichnet.

Die Veranstaltung war nach Angaben von Veranstalter Rolf Krebber nahezu ausgebucht: „Die beiden Workshops von Ilse Gerken und Patrycja Wüst-Bartsch mussten wegen der regen Nachfrage sogar wiederholt werden.“ Hier konnten die Teilnehmer verschiedene Produkte, wie Duschgel, Lippenstift oder Cremes selbst herstellen. Das Haus des Handwerks in Meppen bot den Teilnehmern einen „idealen Tagungsort“. Hauptorganisator Rolf Krebber hatte auch verschiedene Sponsoren für die Veranstaltung gewonnen.

Er eröffnete den Tag in Vertretung des verhinderten Benjamin Lieberwirth mit einem Vortrag über Propolis, Propolisverdampfung und Stockluft. Krebber ging einer Pressemitteilung zufolge auf die Zusammenhänge ein und wies auf die aktuelle Forschung der TU Dresden hin. Anschließend informierte Dr. Thomas Gloger vom Api-Zentrum Ruhr über die Vielseitigkeit von Gelee Royal. Bei Menschen und Tieren kann es regenerierend wirken, die Fruchtbarkeit und die Langlebigkeit erhöhen.

Das langjährige Vorstandsmitglied des österreichischen Apitherapiebundes, Dr. Roland Berger, berichtete über den Aufbau seiner Demeter-Imkerei und über seine positiven Erfahrungen beim Einsatz der Stockluft. Im Abschlussvortag hob Rolf Krebber den Einsatz von Pollen und Perga (Bienenbrot, also Blütenpollen, der von den Stockbienen bei der Einlagerung in die Wabenzellen mit dem Speichel der bearbeitenden Bienen vermischt und dadurch fermentiert wird) in der Apitherapie hervor. Er wies insbesondere auf den Mangel an Pollenpflanzen in Norddeutschland hin, wo Mais dominiere. Jeder könne Abhilfe schaffen, wenn er in seiner Umgebung bewusst Blühpflanzen ansiedele. Die Teilnehmer konnten auch gleich Blühpflanzen und Saatgut mitnehmen und mit dem Gärtner Michael Thien diskutieren.

Die Apitherapiegruppe Norden ist von Rolf Krebber vor einigen Jahren ins Leben gerufen worden. Dort sind die Bienenfreunde Ohliger aus Westerstede, de lüttje Imkeree aus Aurich, Agri Villam aus Brake und das Api-Zentrum Ruhr aktiv für die Apitherapie verbunden. Nach der guten Resonanz wird es voraussichtlich schon im nächsten Jahr eine Nachfolgeveranstaltung geben.