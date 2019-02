Meppen/Lähden. Ein 63-jähriger Ex-Soldat ist vom Amtsgericht Meppen wegen Rentenbetrugs verurteilt worden. Zu seinem Problem wurde eine volle Beschäftigung als Lkw-Fahrer, die er nicht hätte annehmen dürfen.

Der Angeklagte wurde bereits 2010 im Rahmen der Umgestaltung der Bundeswehr freigestellt und bekam seitdem Ausgleichszahlungen im Rahmen einer Frühpension. Wegen dieser Ausgleichszahlungen durfte der Lähdener höchstens einen Minijob auf 450-Euro-Basis ausüben. Einen solchen nahm der Angeklagte auch an und arbeitete fortan als Lkw-Fahrer bei einer Firma in Haselünne. "Ich habe den Führerschein schon seit meiner Zeit bei der Bundeswehr, das ist einfach mein Hobby", sagte er. Er habe einfach nur ein bisschen nebenbei arbeiten wollen, damit ihm zuhause nicht "die Decke auf den Kopf" falle.

Stelle wird ausgeweitet

Nach Aussage des Angeklagten habe er von der Firma deutlich mehr Aufträge bekommen, als es sein Minijob hergegeben habe. "Mein Stundenkonto ist immer weiter gewachsen", sagte er. Deshalb sei die Firma auf ihn zugekommen und habe gefragt, ob er seine Stelle nicht ausweiten wolle. Das Angebot habe er dann angenommen.

Ich bin ein Typ, der nicht nein sagen kann"

Sein Gehalt wurde dann aufgesplittet. Ein Teil sei dem Konto des Angeklagten zugeflossen, ein weiterer auf ein "Scheinkonto", das auf seine Frau angemeldet war.

Über die fast sechs Jahre bis zum Februar 2018 hat sich so ein Betrag von 241.796,95 Euro angesammelt, den der Familienvater nicht hätte verdienen dürfen. Die Bundeswehr hat die Beträge zwar bereits schriftlich zurückgefordert, zu Zahlungen ist es aber noch nicht gekommen. Der 63-Jährige gab sich während der Verhandlung geständig und reumütig. "Es tut mir so leid. Hätte ich gewusst, dass es solche Ausmaße annimmt, hätte ich das nie getan", sagte er.

"Einmalige Geschichte"

Die Staatsanwaltschaft forderte eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten, die auf Bewährung ausgesetzt werden kann. Außerdem solle der Angeklagte eine den Schaden wiedergutmachen und neben der Rückzahlung an die Bundeswehr eine weitere monatliche Auflage bekommen. "So wie sich der Angeklagte hier präsentiert hat und weil er auch sonst vorbestraft war, gehe ich von einer einmaligen Geschichte aus, die sich nicht wiederholen wird", begründete der Staatsanwalt.

Das Gericht schloss sich dem Plädoyer weitgehend an und verurteilte den Mann aus Lähden zu einer 18-monatigen Freiheitsstrafe mit Bewährung. Außerdem wird der Angeklagte verpflichtet, den Betrag an die Bundeswehr zurückzuzahlen und eine Schadenswiedergutmachung in Höhe von mindestens 150 Euro im Monat zu leisten.