Meppen. Spannende Fotos und Geschichten aus dem alten Meppen haben die Fotoabende des Heimatvereins im Jugend- und Kulturzentrum JAM geboten. Mehrere hundert Interessierte begleiteten den Fotostreifzug durch die Hasestraße, den Püntkers Patt und die Emsstraße.

Innerhalb weniger Tage waren einer Pressemitteilung zufolge die Eintrittskarten für die beiden Bilderabende unter dem Motto: „Als unsere Großeltern Kinder waren“ vergriffen. Marc-André Burgdorf, Vorsitzender des Heimatvereins, zeigte sich von der großen Resonanz begeistert. Damit möglichst viele den Fotostreifzug verfolgen konnten, hatte die Mediengruppe des JAM um Karsten Streek einen Livestream produziert. Fast 400 Internetnutzer verfolgten zeitweise gleichzeitig den Fotoabend und konnten sich auch online mit Anregungen und Ergänzungen beteiligen. Weitere rund 4000 Besucher zählte die Aufzeichnung der Veranstaltung bereits am Folgetag.

Auf der Bühne hatten langjährige Anwohner der Hasestraße und der Emsstraße Platz genommen. Sie erzählten vom Alltagsleben und von den Bürgern, die dieses Stadtquartier prägten. So wurden Erinnerungen wach an die Bäckereien Stubbe, Kothmann und Lerch, an das Hotel Warren, den Lebensmittelgroßhandel der Gebrüder Kessener, das Autohaus Augustin, die Seilerei Wöbker, die Milchbar, die Gaststätte Altmeppen, das Möbelhaus Wolken und den Baustoffhandel Krapp. Auch die alte Feuerwache und das Elektrizitätswerk am Püntkers Patt sorgten für Gesprächsstoff.

Zahlreiche Anekdoten über Meppener Originale und Berichte über das Hochwasser von 1946, Hausschlachtungen, Hochzeiten und Kinderstreiche erheiterten das Publikum. Bei den von Matthias Wahmes präsentierten mehr als 150 Fotos und vielen Wortbeiträgen musste Moderator Jan Sievert die Uhr im Blick behalten. Einen Höhepunkt bildete die Gesangseinlage von Ulla Kleinlosen und Inge Streeck, die die Erinnerungen an die Gaststätte Többe am Püntkers Patt auffrischten. Die Aufzeichnung des Fotoabends ist weiterhin im Internet unter www.jam-meppen.de abrufbar.