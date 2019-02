Eine rund 200 Jahre alte Eiche wurde am Mittwochmorgen am Rühler Sommerweg in Meppen gefällt. Foto: Harry de Winter

Meppen. Eine rund 200 Jahre alte Eiche wurde am Mittwochmorgen am Rühler Sommerweg in Meppen gefällt. Der alte Baum stand in dichter Nähe zu einer 30.000 Volt-Stromleitung und musste deshalb entfernt werden.