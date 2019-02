Haren. Von Freitag bis Sonntag steht die Reitanlage Lüssing im Harener Ortsteil Raken wieder ganz im Zeichen des Pferdesports.

Turnierleiter Frank Otto und seine Helfer haben 15 Prüfungen mit mehr als 600 Startplatzreservierungen zu organisieren. Bereits jetzt haben sich Springreiter- und Dressurelite des Pferdesportverbandes Weser-Ems und des angrenzenden Westfalen angemeldet. Am Freitag um 13 Uhr wird mit den ersten Springprüfungen begonnen. Im Springen sind insgesamt zwölf Leistungsprüfungen von Klasse A* für Einsteiger bis zur Klasse M* mit Stechen für die routinierten Springreiter ausgeschrieben. Sieben Prüfungen davon, alle am Freitag, sind Springpferdeprüfungen. Das sind Aufbauprüfungen für vier- bis siebenjährige Nachwuchspferde. Die Springprüfungen am Samstag ab 9 Uhr zählen nicht mehr dazu. Sie werden auch nicht mit Wertnoten entschieden, sondern nach Fehlern und Zeit. Eine Ausnahme bildet der Große Preis der Harener Pferdehighlights, der am Samstag ab 20 Uhr in einem Stechen entschieden wird. Hier gehen gleich drei Reiter aus dem heimischen Reit- und Fahrverein (RuFV) Haren an den Start. Dirk Lonnemann, Vivien Lonnemann und Manfred Hebbelmann rechnen sich dabei gute Chancen auf den Sieg aus.





Der Sonntag gehört unterdessen dem Dressursport. Mit einer Prüfung der Klasse A ab 9 Uhr und einer L-Dressur auf Trense ab 11 Uhr starten die Reiter ins Programm. Das endet ab 14.30 Uhr mit einer M*-Dressur, für die 41 Pferde gemeldet sind. Doch nicht nur Pferdeexperten sind zum Turnier eingeladen. „Wir freuen uns auch immer über neue Gäste, die den Pferdesport einmal hautnah erleben wollen“, lädt RuFV Haren Vorsitzender Otto alle ein.