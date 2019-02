Meppen Mit einem überraschenden Resultat ist die Vorstandswahl des Vereins für Wirtschaft und Werbung in Meppen während der Generalversammlung über die Bühne gegangen.

Im Vorfeld zeichnete sich zwar ab, dass Dirk Volmer neuer Vorsitzender wird, und Hermann Hermann Kerkhoff als Konstante auch nach 29 Jahren weiterhin das Amt des Schriftführers ausüben soll, die zwei weiteren Besetzungen waren jedoch noch wenige Tage vorher vakant. Tatsächlich ereilten den neuen ersten stellvertretenden Vorsitzenden Olaf Königsmark sowie den neuen zweiten stellvertretenden Vorsitzende Alwin Otten erst kurz vor der Sitzung Anrufe vom bisherigen Vorsitzenden Oliver Löning, ob sie bereit wären, im Vorstand Verantwortung zu übernehmen.

Die spärlich besuchte Mitgliederversammlung berstätigte alle vier Kandidaten in offener Wahl einstimmig. Dirk Volmer sieht darin eine „tolle Dreieick-Konstruktion“. So seien dank Centermanager Königsmark und Firmeninhaber Alwin Otten zusätzlich zur Innenstadt jetzt auch die Meppener Einkaufspassage (MEP) und das Gewerbegebiet Nödike im Vorstand vertreten. Löning sieht darin sogar ein „Zeichen für einen Schulterschluss“ zwischen den drei Standorten.

Während der Versammlung referierte Ansgar Limbeck als Geschäftsführer des Stadtmarketingsvereins WiM über die großen Veranstaltungen in diesem Jahr in der Kreisstadt. Die verkaufsoffenen Sonntage gibt es am 5. Mai (Maitage), am 20. Oktober (Rathauskirmes) sowie am 29. Dezember (Weihnac htsmarktshopping) in der Innemstadt und am 29. September (Herbstmarkt) im Stadtdteil Nödike.

Frank Thole von der Tourist Information sagte, dass im vergangenen Jahr der Meppen-Einkaufsgutschein mit 28600 verkauften Exemplaren im Gesamtwert von 570.000 Euro einen neuen Höchstwert erreicht habe. „Damit bleibt die Kaufkraft in Meppen“, sagte Thole.

Meppens Wirtschaftsförderer Alexander Kassner sagte, dass die Stadt auch in Absprache mit dem Verein für Wirtschaft und Werbung die Vollzeitstelle eines Citymanagers ausgeschrieben habe. Es gebe 50 Bewerbungen. Im Sommer soll der Citymanager starten. „Er ist der Kümmerer für die Innenstadt“, so Kassner. So soll er sich um Vermietungen ebenso kümmern wie um Werbeaktionen in den Niederlanden.