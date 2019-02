Meppen. Das Personalkarussell im Vorstand des Vereins für Wirtschaft und Werbung (VWW) in Meppen hat sich kräftig gedreht. Vorsitzender Oliver Löning gab nach 14 Jahren den Vorsitz ab. Sein Nachfolger ist Dirk Volmer.

Meppen Gemeinsam mit Löning verlässt auch Georg Lampe nach über 30 Jahren den Vorstand. Beide haben über viele Jahre die Arbeit des VWW geprägt. In seinem letzten Bericht als Kassenwart verkündete Lampe, dass der Verein über ein Guthaben von 22500 Euro verfügt.

Löning erinnerte an die großen Themen der vergangenen Jahre. So sei es anfangs beim Bau der Meppener Einaufspassage (MEP) in der Bahnhofstraße durchaus „zu Missverständnissen“ zwischen den MEP-Betreibern und der Kaufmannschaft in der Innenstadt gekommen. In seiner Abschiedsrede sagte Löning am Montag jedoch „Die MEP gehört zur Innenstadt. Sie wertet die Stadt auf.“ Dasselbe gelte für Stadtteile wie Nödike oder Esterfeld. Zu den großen Projekten in seiner Amtszeit gehörten die beiden Sparkassenneubauten in der Innenstadt aber vor allen Dingen die Fußgängerzone. Auch wenn ihn das als Kaufmann „bis heute“ wegen der Anliegerbeiträge finanziell belaste, sei es dem VWW und Stadt gemeinsam gelungen, die Beitragssätze für den Anbau von 75 auf 60 Prozent zu senken.

Kritik an Discountern

Kritik übte er an den Discountern, die wegen ihrer Innenstadt relevanten Sortimente“ „viel kaputt machen“. Wichtiges Thema sei für den Verein immer die Parkplatzsituation in der Innenstadt von Meppen gewesen. Er dankte zugleich der Meppener Stadtverwaltung und hier namentlich Bürgermeister Helmut Knurbein und dem Ersten Stadtrat Bernd Ostermann. Man setze sich fast jeden Monat zusammen, um die Situation der Innenstadt zu beleuchten. „Insgesamt hat mir die Vorstandsarbeit, die durchaus zeitaufwendig war, sehr viel Spaß bereitet“, sagte Löning. Entgegen anderslautenden Gerüchten werde das Modehaus Löning in der Innenstadt unter Leitung seiner Ehefrau Wiebke auf jeden Fall weitergeführt. Er selbst habe sich beruflich verändert und arbeitete beim Elektrofachgeschäft Euronics XXL Mösker.

In seinem Jahresrückblick lobte er den „phänomenalen Weihnachtsmarkt“. Wie bereits in den Vorjahren wurden wieder im Rahmen der Goldenen Sieben alle 40.000 Lose vorzeitig verkauft. Den Erlös von rund 13.000 Euro teilen sich der Kinderschutzbund sowie die Elterninitiative Kinderkrebs. In diesem Zusammenhang betitelte Löning das „Weihnachtsshopping als „ganz erfolgreichen Tag“ für den Einzelhandel. Hingegen gebe es beim Moonlight-Shopping noch „Luft nach oben“. Im Resümee dankte er Tourist Information, Stadtmarketingverein WiM, VWW und Stadt. „Inzwischen rücken alle zusammen.“ Dies sei im Vergleich zu anderen Städten „etwas ganz Besonderes“.