Meppen. Sich in den Kirmestrubel stürzen können die Bewohner und Besucher Meppens ab sofort schon vor Ostern. Die Veranstaltung auf dem Gelände am Nagelshof wird vorverlegt, aus der bisherigen Sommerkirmes wird eine Frühjahrskirmes - und das erstmals vom 29. März bis 1. April 2019.

Neben der Herbstkirmes, die seit einigen Jahren als Rathauskirmes in der Altstadt präsentiert wird, hatte die Sommerkirmes bislang am vierten Juni-Wochenende ihren festen Platz im Meppener Veranstaltungskalender. Bloß wurde sie zuletzt deutlich schwächer besucht als ihr Gegenstück im Herbst, wie Ansgar Limbeck aufzeigte: "Der Termin liegt fast immer in den Sommerferien, und noch dazu ist in jedem zweiten Jahr zu diesem Zeitpunkt eine Fußball-WM oder -EM, meist mit einem Deutschland-Spiel am Kirmessamstag", sagte der Geschäftsführer des Stadtmarketingvereins WiM.

Im Gegensatz zur Fülle an Ereignissen im Frühsommer ist Ende März, Anfang April deutlich weniger los. Deshalb könnte eine Kirmes dann sinnvoller sein, so das Kalkül der Stadt Meppen und des Schaustellerverbands Weser-Ems, der als Veranstalter der Sommer- beziehungsweise nun Frühjahrskirmes auftritt. Sie rechnen damit, dass die Besucher im Frühling mehr Zeit für und Lust auf Karussells, Zuckerwatte und dergleichen haben.

Monstertruck-Show

Erstmals wird das in diesem Jahr von Freitag, 29. März, bis Montag, 1. April, getestet. Der neue Termin wird zunächst probeweise für zwei Jahre eingeführt. "Dann kommt die Kirmes noch einmal auf den Prüfstand, um zu entscheiden, wie weiter damit umgegangen wird", so Limbeck.

Bernd Kracke, Vorsitzender des Schaustellerverbands Weser-Ems, ist optimistisch, dass die Kirmes im neuen Zeitraum funktioniert: "Wir versprechen nicht nur einen attraktiven Besatz der Kirmes, sondern arbeiten auch am Konzept." Das Feuerwerk werde wegfallen; für den Freitag als Starttag der Frühjahrskirmes 2019 jedoch soll es auf dem Gelände am Nagelshof eine kostenlose Monstertruck-Show geben. Vorgesehen sind zwei Vorstellungen, eine um 16 Uhr und eine um 20 Uhr, mit dem Truck "Tsunami", 450 PS stark und fünf Tonnen schwer, als Höhepunkt. Außerdem soll das Looping-Karussell "Propeller - No Limit" für Wirbel sorgen.





"Meppens Veranstaltungskalender ist prall gefüllt und deckt schon seit Jahren ein breites Spektrum ab", sagte Bürgermeister Helmut Knurbein, der auf bevorstehende Ereignisse wie die Meppener Maitage, das Emsland-Open-Air und die NDR-Sommertour hinweist. Das sei eine tolle Entwicklung, auf die man aber auch entsprechend reagieren müsse.

Zusammen mit dem Verein für Wirtschaft und Werbung (VWW) spekuliert die Stadt zudem darauf, den Kirmessonntag zu einem verkaufsoffenen Sonntag in der Innenstadt zu machen, „wenn die Gesetzeslage es hergibt“. Zwar seien die Termine dafür schon verplant, an ihnen werde nicht gerüttelt. Mitte März beschäftige sich aber der Landtag mit diesem Thema – und herausspringen könnte für Meppen die Option auf einen vierten verkaufsoffenen Sonntag, der dann mit der Kirmes gekoppelt werden würde.