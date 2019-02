Meppen. Mit großer Mehrheit hat der emsländische Kreistag am Montag den Rekordetat des Landkreises verabschiedet. Das mächtige Investitionsprogramm präsentierte zuvor Landrat Reinhard Winter. Es umfasst 137,6 Millionen Euro.

Während CDU, SPD, UWG, FDP und Die Linke dem Zahlenpaket zustimmten, lehnten es die Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen und die AfD ab.





Winter, dessen Amtszeit im November endet, konnte mit seinem letzten Haushalt in seiner achtjährigen Amtszeit ein Zahlenwerk vorstellen, das ein Ergebnis der "erfolgreichen Wirtschaftspolitik" im Emsland ist. Tatsächlich wird der Schuldenstand bis zum Jahresende auf drei Millionen Euro sinken. Der Landrat dankte denn auch diesem Kreistag aber auch den Vorgängerparlamenten für eine "jahrelange, gemeinsame und erfolgreiche Kommunalpolitik". Kein geringer als der langjährige frühere CDU-Kreistagsfraktionsvorsitzende Heinrich Hövelmann beschenkte die Kreistagsabgeordneten denn auch zur Sitzung mit Schokoladen aus Fairtrade-Handel als Dankeschön für dieses Haushaltspaket.



Historischer Tiefstand

Winter selbst schlug dem Kreistag vor, die "Kreisumlage auf den historischen Tiefstand von 39 Punkten zu senken". Als Folge der enormen Steuereinnahmen der Städte und Kommunen fließen jedoch trotzdem 152,7 Millionen Euro in den Kreissäckel und damit 7,7 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Der CDU-Politiker schlug sogar vor, die Kreisumlage für die kommenden vier Jahre auf diesem niedrigen Level festzuzurren.

Größer Posten der Investitionen ist die Wirtschaftsförderung mit insgesamt 56,2 Millionen Euro. Hiervon fließt der Großteil in den bereits im vergangenen Jahr gestartete Breitbandausbau mit insgesamt über 60 Millionen Euro.





Aber auch den Ausbau von Kindertagesstätten mit insgesamt über 50 Millionen Euro bezuschusst der Landkreis mit 8,4 Millionen Euro. Zudem fließen fast 25 Millionen des Landkreises an die Kommunen für die Betriebskosten der Kitas. Diese summieren sich inzwischen auf fast 100 Millionen Euro im Jahr, davon fließen 90 Prozent in die Personalkosten. So gibt es Kreisgebiet 161 Einrichtungen mit 3121 Krippen- und 9971 Kitaplätzen sowie 273 Hortplätzen.





Weiter fließen in den Bildungsbereich zum Ausbau und die Sanierung der Schulen 18,5 Millionen Euro. Weitere 7,5 Millionen stellt der Kreistag dem Krankenhaus- und Sozialbereich zur Verfügung.









Zu den größten Ausgabeposten des Rekordhaushaltes gehört auch der Straßenausbau mit 18,8 Millionen Euro. Zum Schluss seiner Haushaltsrede mahnte der Landrat auch für die Zukunft an, auf "Kreditaufnahmen zu verzichten". Insgesamt glaubt Winter, dass der "Landkreis für die Zukunft bestens gerüstet ist". Der Etat stärke die Lebensqualität der Menschen, und gibt der heimischen Wirtschaft einen "weiteren kräftigen Impuls".