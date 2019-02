Meppen. Seit dem 11. Februar läuft das Azubi-Projekt "Böckmann´s Lernwerkstatt" in der Meppener Filiale des Modehauskette. Dabei übernehmen zwölf Auszubildende jeweils für einen Tag die Filialleitung. Die jungen Frauen haben dabei vor allem mehr Verständnis für ihre Chefs entwickelt.

Am Morgen ist der Andrang noch nicht besonders groß im Meppener Modehaus. Nur vereinzelt stöbern die Kunden auf der Ladenfläche nach Kleidung für den anstehenden Frühling. Und dennoch haben die zwölf Auszubildenden viel zu tun, vor allem die heutige Filialleiterin Julia Eichhorn. Die 18-Jährige arbeitet normalerweise in der Filiale in Papenburg, trägt aber heute die Verantwortung in Meppen. Sie steht mit zwei ihrer Mitarbeiterinnen hinter der Kasse und berät sich.

Blumen, Licht und Musik

Als Filialleiterin für einen Tag kommen auf Eichhorn einige ganz spezielle Aufgaben zu. Sie war morgens die erste am Geschäft und dafür zuständig, den Laden aufzuschließen und für den Verkauf bereit zu machen. Blumen herausstellen, Licht und Musik anmachen und den Laptop hochfahren – das sind die ersten Arbeitsschritte der Filialleiterin. Dann wird es erstmal organisatorisch: Eichhorn muss E-Mails durchgehen und beantworten, Retouren bearbeiten und Reduzierungen, die von der Zentrale im westfälischen Recke gesteuert werden, weiterleiten.





Durch die neuen Aufgaben verbringt die Filialleiterin natürlich weniger Zeit "auf der Fläche", also im direkten Kundenkontakt. "Man versteht jetzt auf jeden Fall besser, was die Chefs sonst den ganzen Tag im Büro machen", sagt Eichhorn. Zur Arbeit einer Filialleiterin gehört vor allem, Aufgaben zu delegieren, den Laden zu organisieren und die Verantwortung zu tragen. Im Verkauf oder der Kundenberatung hilft Eichhorn, wenn gerade "Not am Mann" ist.

"Feuerwehrmänner" bislang arbeitslos

Ihren großen Tag als Filialleiterin hat Kristin Luikenga schon hinter sich. Besonders nervös war die 20-Jährige dabei allerdings nicht. "Man ist ja hier mit anderen Azubis und das gibt einem dann schon etwas Sicherheit", sagt sie. Außerdem stehen zwei "Feuerwehrmänner" bereit, reguläre Mitarbeiter der Meppener Filiale, die eingreifen können, falls die Auszubildenden nicht mehr weiter wissen. Alle anderen Mitarbeiter sind aktuell im Urlaub oder bauen Überstunden ab. "Gebrannt" hat es aber noch nicht, bestätigen Eichhorn und Luikenga.





Das bleibt auch am Nachmittag so. "Es ist bislang immer noch ruhig", freut sich Eichhorn, dass alles glatt läuft an ihrem Tag als Filialleiterin. Als "Chef" fühlt sie sich jedoch gar nicht wirklich. "Wir sind ja auch alle irgendwo Freunde geworden. Unseren normalen Chef siezen wir zum Beispiel." Für ihre Azubi-Kollegen ist sie trotz Leiterrolle "Du". Einen etwas größeren Kundenansturm erwartet Eichhorn für den späteren Nachmittag, wenn viele Leute Feierabend haben und anschließend noch im Geschäft vorbeischauen. Sie sollen dann reduzierte Winterware und Frühlingsmode shoppen. Hier seien im Moment vor allem grelle Farben angesagt, erklärt Eichhorn. Grün, gelb und pink seien die Farben des Frühlings.





Vorbereitungen für Modenschau

Bis Eichhorn am Abend den Schlüssel umdreht und den Laden für den Tag schließt, laufen außerdem die Vorbereitungen für den Höhepunkt des Projektes – die von den Auszubildenden komplett selbst organisierte Modenschau mit dem Thema "Musicals". Dafür müssen die Outfits zusammengestellt und ausprobiert werden sowie die Sicherungsetiketten von den Klamotten entfernt werden. Wenn am Donnerstag, 21. Februar, um 19 Uhr dann die Scheinwerfer angehen, stehen die Auszubildenden nicht nur als Moderatoren, sondern auch als Models auf dem Laufsteg. Eingeladen sind dazu etwa 200 Gäste, darunter auch die Lehrer der Azubis.





Bis zum Ende dieser Woche leben die zwölf jungen Frauen aus allen Böckmann-Filialen im Osnabrücker Land, dem Münsterland und dem Emsland zusammen in einem Ferienhaus in Meppen. "Dadurch wird natürlich auch das Team nochmal bestärkt und wir sprechen da auch über die Arbeit und organisieren den nächsten Tag", sagt Julia Eichhorn. Denn dann muss eine neue Filialleiterin den Laden öffnen und organisieren, während die elf anderen die Kleidung verkaufen.