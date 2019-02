Meppen. Einen wohl wider Erwarten großen Zulauf bekam das Kammerkonzert mit Carl-Gustav Settelmeier (Violoncello) und Stefanie Löning (Klavier) im Meppener Alten Güterbahnhof. So mussten beim Einlass zur Freude der Künstler wie der Veranstalter mehrfach Stühle hinzugestellt werden.

Niemand weiß, wie viele Juristen sich wirklich im Publikum befanden an diesem Samstagabend mit Kammermusik im alten Güterbahnhof. Im Duo mit der Lingener Pianistin Stefanie Löning erklärte Violoncello-Dozent Carl-Gustav Settelmeier in der Einleitung, die Stücke des Programms verbinde nur durch Zufall die Juristerei. Ob Anwälte oder nicht, die Aufführung mit Werken von Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms, Astor Piazzolla und Ernest Chausson begeisterte das rund 90-köpfige Publikum und fand seine Quittung in lange anhaltendem Applaus und zwei Zugaben.

Den Auftakt im Programm machte die einzige Komposition für das Cello, die der Komponist (und Jurist) Ernest Chausson am Ende des 19. Jahrhunderts der Nachwelt hinterließ.

Während vor der Tür ein Abend mit Temperaturen wie im Spätfrühling ausklang, lauschten die Zuschauer mit Andacht in den Räumen der Klavierwerkstatt Dausin und Werbeagentur Menke den Kompositionen der großen Meister.

Gemeinsame Interpretation

Im Falle Beethoven und Brahms stehe weder Cello noch Klavier im Vordergrund, erläuterte der Wiesbadner Cellist Settelmeier: Beide Instrumente seien von den Urhebern dieser Stücke mit gleicher Finesse beachtet worden. So heißen beide Stücke ausdrücklich: Sonate für Klavier und Violoncello (die Reihenfolge ist zumeist anders herum).

Besonders die gemeinsame Interpretation von Beethovens Sonate in A-Dur, Opus 69 - komponiert zu Beginn des 19. Jahrhunderts und einem Juristen gewidmet - fiel auf mit Maß, im Tempo und Feingefühl für die Artikulation.

Lange Freundschaft des Duos

Die lange Freundschaft des Duos zeigte sich auch im folgenden Opus 38 von Johannes Brahms und verdeutlichte die Faszination des Genres Kammermusik auch für die Musiker: Die Besetzung erfordert Einfühlungsvermögen. Der Reiz, so Settelmeier, liege darin, dass die Musiker anders als in einem Orchester keinem Dirigenten gehorchen müssen. Sondern sie folgen stets mit Aufmerksamkeit den Partnern und reagieren in Sekundenbruchteilen aufeinander. Das gelingt diesem Duo mit Bravour und kommt dem Anspruch des Programms entgegen.

Dieses Zusammenspiel mit Können, Erfahrung und Leidenschaft für die Musik stieß am Wochenende beim Abschluss im Le grand Tango von Piazzolla auf besondere Gegenliebe. Fortführung fand es in den Zugaben nur mit weiteren Piazzolla-Stücken. Ein Frühlingsabend im Winter, den niemand so schnell vergessen wird.