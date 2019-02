Meppen. Theater für alle Altersgruppen wird es beim Auftritt von Habbe & Meik in Meppen geben.

Masken, die „wahrer“ sind als das Leben, eine meisterhafte Dramaturgie und unglaubliche Körperbeherrschung, das sind die Mittel, mit denen Habbe & Meik ein Publikum jeden Lebensalters in ihren Bann ziehen. Die beiden bilden das grandiose Duo der visuellen Comedy und des virtuosen Maskentheaters. Hinter den Masken stecken Hartmut Ehrenfeld und Michael Aufenfehn, der als Revolutionär des Maskentheaters gilt.

Der gebürtige Meppener Aufenfehn, der erste Bühnenerfahrung auf der Meppener Freilichtbühne sammelte, kam Mitte der 1980er auf die Idee, eine einmalige Symbiose aus Masken-Clownerie, Bilderausstellung und Verwirrspiel zu erschaffen und so das sein Publikum virtuos an der Nase herumzuführen. Nun kehrt Aufenfehn abermals in der Rolle des „Meik“ zurück auf eine Meppener Bühne. Am Sonntag, 24. Februar ab 19 Uhr zeigen „Habbe & Meik“ das Beste aus ihren international mit zahlreichen Preisen geehrten Programmen im Theater Meppen.

Das Duo braucht keine Worte, um Menschen und Situationen subtil und treffend zu beschreiben und zu charakterisieren. Und wenn sie ihre Musikinstrumente und ihre Akrobatik mit ins Spiel bringen, dann ist die Begeisterung des Publikums kaum noch zu bremsen, so wie es beim letzten Auftritt der beiden in Meppen der Fall war.

Karten sind für 22 Euro bei der Theatergemeinde Meppen, der Tourist Information und allen weiteren bekannten Vorverkaufsstellen der Theatergemeinde erhältlich.Informationen, Tel.: 05931 153 378 und www.theater-meppen.de.