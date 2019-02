Meppen. „Das Leben – eine lebendige Begegnung mit dem Tod“ – unter dieses Motto stellt Christoph Gilsbach, ausgebildeter Akrobat und Pantomime-Künstler und seit fast 20 Jahren als Klinik-Clown tätig, seinen Themenabend auf Einladung der Hospiz-Hilfe Meppen am 8. März um 19.30 Uhr in der Propsteikirche St. Vitus in Meppen.

In intensiver schriftstellerischer und künstlerischer Auseinandersetzung mit dem Leben und dem Tod hat er dazu eine Aufführung kreiert, die so manches Mal berührt, erstaunlich schön von diesem Leben erzählt und dabei auch humoristische Momente nicht missen lässt. „Anrührend, nachdenklich, vielsagend in einer wortlosen Darstellung, tröstlich und in jedem Falle verwandelnd. Eben wie das Leben, wenn wir es ernst nehmen angesichts des Todes“, findet Carmen Breuckmann-Giertz, Vorsitzende der Hospiz-Hilfe Meppen, Gilsbachs Programm.

Umgang mit Patienten

Angefangen habe alles, so Gilsbach, als ihn 1998 die Hospizbewegung Warendorf darum bat, in künstlerischer Weise einen Beitrag zu einer hospizlichen Themenwoche anlässlich ihrer Gründungsfeier zu leisten. Diesen Auftrag habe er gerne angenommen, weil ihn nicht zuletzt der Umgang mit Patienten in der Figur des Klinik-Clowns „Prof. Spaghetti“ gelehrt habe, was es heißt, mitten im Leben der Auseinandersetzung mit dem Tod zu begegnen.

Freude in den Gesichtern

„Durch diese Arbeit begegne ich der Heiterkeit, dem Lachen und der Freude in den Gesichtern der Patienten. Allerdings auch der Krankheit, dem Leid und dem Tod. Die ersten Erfahrungen mit der Begegnung des Todes im Krankenhaus haben mich tief berührt und bewogen, dieses Thema pantomimisch zu bearbeiten und umzusetzen“, sagt Gilsbach.

Eines Tages stand der Künstler beim Besuch eines Freundes in Salzburg plötzlich vor der Pietà am Dom, die irgendwie unauffällig und doch mit fast unheimlicher Wirkkraft als Skulptur, entworfen von Anna Chromy, am südlichen Rundbogen des Doms zu finden ist. Wie ein sitzender leerer Mantel mit unbekanntem großen Inhalt kann der Betrachter in der hohlen Figur den Tod sehen oder auch das Gegenteil, nämlich das, was bleibt. Am Sockel steht: „Die leere Hülle als Symbol dessen, was uns überlebt: Die Liebe, die wir gaben, die Werke, die wir schufen, das Leid, das wir erdulden.“ Damit war, so Gilsbach, die Figur „Bruder Tod“ zu seinem Bühnenstück geboren.

Zeitlos-Raum

In vergleichbarer Weise hat er sich immer wieder inspirieren lassen von verschiedenen Künstlern, vom internationalen kulturellen Reichtum im Umgang mit den Grenzen des menschlichen Lebens und nicht zuletzt von den Gedanken der Jüngsten einer Gesellschaft, von den Kindern: „Es ist entwaffnend ehrlich und unsagbar berührend, wenn uns die Kinder lehren, wie sich Sterben und Tod aus ihrer Perspektive auch begreifen lassen: Der Tod ist doch eigentlich nur eine Verwandlung. Du bleibst trotzdem da, denn wir treffen uns im Zeitlos-Raum“, zitiert Gilsbach deren Vorstellungen aus Gesprächen mit seinen jüngsten Patienten.

Diese Facetten der Sicht auf das Leben und den Tod stellt Gilsbach anhand einer Zeitreise durch die menschlichen Lebensstufen dar. Unterschiedliche Lebensalter werden pantomimisch mit dem Tod konfrontiert und in neun Bildern in Szene gesetzt. Die einzelnen Szenen werden mit Gedichten, Texten und Musik untermalt. Sein Anliegen ist es, den Tod wieder ins Leben, in den Alltag zurückzubringen. Gilsbachs Pantomime lässt sich lesen als eine Einladung, „den Tod als einen Teil des Lebens zu begreifen, nicht nur, weil wir weiterleben, sondern weil der Tod nicht das Ende ist“, ist er überzeugt.

Lebensgrenzen

„Anhand dieser Worte wird deutlich, wie sehr Christoph Gilsbach mit seiner Kunst Zeugnis gibt vom Wesen hospizlicher Haltung“, findet Breuckmann-Giertz. Daher sei es der Meppener Hospizarbeit ein ausdrückliches Anliegen gewesen, Gilsbach einzuladen und damit über den Weg des künstlerischen Zugriffs einmal mehr Interessierten, Betroffenen, Hospizlern und den Freunden und Förderern des hospizlichen Engagements in Meppen einen Zugang zu diesem Thema zu verschaffen.

„Der Umgang mit Lebensgrenzen, mit Sterben, Abschied und Tod bleibt immer quer zur Zeit. Als solches aber bleibt es zugleich Herausforderung und kann manchmal sogar tröstlich verwandeln“, so die Vorsitzende der Meppener Hospiz-Hilfe.

Der Eintritt ist frei. Es wird aber um eine Spende für die Hospiz-Hilfe gebeten.