Meppen. Volles Haus im Theater Meppen, tolle Stimmung vor, auf, und hinter der Bühne – besser hätte die „ABIVERSAL“-Inszenierung der Abiturienten der BBS Meppen, betreut von Lydia Funke, nicht laufen können.

Für die Besucher stand ein abwechslungsreiches rasantes Spielvergnügen am Start, dessen Choreografie und Lichteffekte großes Theater auf die Bühne brachten. Den roten Faden bildete das Greifen nach dem Sternenhimmel der Filmwelt seitens vier frisch gebackener Abiturienten, die Karriere-orientiert allerlei szenisch ausprobierten - zunächst massiv gegeneinander, dann aber mit der Erkenntnis, dass Erfolg das Miteinander erfordert. So überraschte es nicht, dass in der „Oscar-Verleihung“ des Finales die begehrte Trophäe an die BBS Meppen ging. Doch bis dahin war es ein mehrstündiger amüsanter Bühnenweg.

„Pixar-Männchen“

Filmgerecht als Vorspann stimmte ein „Pixar-Männchen“ auf das Genre ein, bevor vier Abiturienten unter den hochprozentigen Folgen des Abi-Balls über ihre zukünftigen Karrieren sinnierten, stimmungsvoll im Kerzenlicht chorisch bestätigt mit „Mad World“. Als Tanzfilm angekündigt, rissen die „Insecures“ lasziv ihr Publikum hin, bevor Romeo und Julia Jugendsprache-basiert ihre Beziehung authentisch ins Jetzt transportierten. Einen großen Moment der Faszination bescherte Nadja Bootsmann mit ihrem berührenden Solotanz, der das Flair eines Ballettabends auf die Bühne zauberte. Frisch-fröhlich kam das „Mamma Mia“ der jungen Frauen herüber, das in einen kessen Paartanz mit Rollentausch mündete. Lange Haare, Bart, üppig ausstaffiertes Dekolleté und kurzer Rock über glatt rasierten Männerbeinen ernteten Lachsalven.

Ebenso hinreißend parodierten die Männer des Abi-Jahrgangs den Grönemeyer-Hit „Männer“. Insgesamt zeigten alle Tanzeinlagen hohes tänzerisches Niveau, ob Hip-Hop Remix, ob „Womanizer“ der Frauen und „Umbrella“ der Männer oder der finale „High School Musical Jahrgangstanz“ aller Beteiligten - fantasievoll, choreografisch einfallsreich und bewegungssicher erzeugten sie beeindruckendes Show-Flair.

Großer Spielspaß

Großen Spielspaß bereiteten den Zuschauern die lebenden Wasserspiele des Fontänen speienden Männerquartetts, aber auch Sketch-Einlagen wie die „Drei Männer“, die nach dem Studium von Herrenmagazinen nicht die Hände brauchen, um gemeinsam „Schwanensee“ auf dem Klavier zu spielen, oder ein auf Marionettengröße gebrachter „Small Man“ ernteten entsprechend Szenenapplaus. Selbst ein TV-Verkaufssender-Werbeblock -Sketch ergänzte das präsentierte Genre, bevor ein Trio einen Chord Song mit Klavierbegleitung als Hit-Mix zum Besten gab.

Während das Parodieren von Lehrern - hier bei einem Treffen im Pub - zu einem Abi-Varieté unerlässlich ist, wurde das Publikum nicht schlecht überrascht, auch einen Pausenblick in ein Lehrerzimmer werfen zu können, und zwar mit echten BBS-Lehrkräften, die ihre Erfahrungswelt in der Umkehrung ad absurdum führten, indem sie den Verlust pädagogischer Herausforderung als Lebenssinn beklagten, da sie nur Musterschüler zu unterrichten hätten. Und wer erlebt sonst showtanzende Lehrer!

Unverblühmt

Unter Gitarrenbegleitung nahmen die Abiturientinnen frisch-frech und unverblümt Mädchenverhalten gesanglich auf die Schippe. Immer wieder brachten die vier „Filmemacher“ sketchartig und typengerecht witzig gespielt das Programm voran, bis im Jahrgangstanz und im Jahrgangslied “100 Leben“ noch einmal alle Mitwirkenden bühnenfüllend zusammenfanden, um sich schließlich dem wohl verdienten begeisterten Applaus ihrer Gäste zu stellen.