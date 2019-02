Meppen. Auch 2019 wird im mittleren Emsland wieder Karneval gefeiert. Drei große Umzüge, davon einer in den benachbarten Niederlanden, laden wieder zur großen Faschingssause. Alle Infos, wann und wo die Karnevalspartys starten, gibt es hier.

Rosenmontag 2019 in Haren-Rütenbrock

Der größte Umzug findet 2019 wieder in Haren-Rütenbrock statt. Am Rosenmontag, 4. März 2019, startet ab 10 Uhr der große Festumzug mit vielen Wagen und Laufgruppen. Die Route geht von Rütenbrock über Erika bis zur Reithalle Altenberge, wo um 13 Uhr die Rosenmontagsparty beginnt.

Karneval bei den "Nachbarn" – Umzug 2019 in Ter Apel



Am Samstag, 2. März 2019, gehen die Karnevalisten in den benachbarten Niederlanden an den Start. Im Zentrum von Ter Apel beginnt der große Umzug um 14 Uhr. Hier werden auch wieder viele Emsländer mit ihren Motivwagen vertreten sein.

Karneval 2019 in Schöninghsdorf

In Schöninghsdorf wird am Sonntag, 3. März 2019, wie gewohnt um 14 Uhr der Karnevalsumzug in Schöninghsdorf-Süd starten. Rund 100 Gruppen, darunter circa 40 Motivwagen, 47 Fußgruppen, Vereinswagen, Tanzgruppen sowie Musikanten aus Wesuwe und Hebelermeer haben sich angemeldet. Gegen 16 Uhr wird der Umzug am Festplatz erwartet, wo dann noch weitergefeiert wird.

Wer möchte, der kann im mittleren Emsland drei Tage lang Karneval feiern und sich so eine umfangreiche Faschingsdosis verabreichen. Es ist also nicht nötig, nach Köln zu fahren. Wer sich nicht sicher ist, der findet hier sieben Gründe, warum sich der Karneval im Emsland lohnt.



