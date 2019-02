MEPPEN. Wer gute, abwechslungsreiche Unterhaltung liebt, ein Freund von Musicalmusik und Show Acts ist und zudem ein exzellentes Fünf-Gänge-Menü zu schätzen weiß, der ist bei TIMs Musical- und Dinnershow im Saal Kamp bestens aufgehoben gewesen.

Informativ und locker moderierte Jens Menke durch das Programm, die Küche hatte alle Register der Kochkunst gezogen, das Servicepersonal umsorgte lautlos und allgegenwärtig die zufrieden strahlenden Gäste, die Musicalsänger Beo Yalcin und Florian Albers unterhielten den Saal und der artistische Comedian Jens Ohle spielte mit dem Publikum auf humorig-mitreißende Art.

Beo Yalcin, Musicalerfahrene Sopranistin und Vokalpädagogin, arbeitet unter anderem als Vocal Coach bei „The Voice Kids“. Florian Albers, der sich in Musical-Produktionen einen Namen gemacht hat, könnte dem Publikum auch als Gastkünstler auf dem ZDF-„Traumschiff“ bekannt sein. Beide Künstler waren im Reformationsjubiläumsjahr 2017 im Pop-Oratorium „Luther“ zu sehen und zu hören.

Als musikalische Künstler des Abends präsentierten sie sich als nicht als auf die Bühne fixiert, sondern bezogen den ganzen Saal mit ein in ihre Welt des Musicals. Ihre Auftritte waren wesentlich mehr als musikalische Präsentation, sie inszenierten ihre Songs und ließen in den Köpfen der Gäste Bilder entstehen. Ob einfühlsam, melancholisch oder fetzig-rockig von den Plätzen reißend, ob warme Stimmtiefe, strahlende Höhe oder kristalline Klarheit im Falsett – ihre gestaltende Gesangskunst ging unter die Haut.

So lud Florian Albers mit „Welcome“ (Cabaret) nicht nur zum „Gruß aus der Küche“ (Entenlebercreme mit Cumberlandsoße) ein, sondern lebte Sehnsucht in „Unchained Melody (Ghost). Dramatisch stellte sich Beo Yalcin mit „Skyfall“ (James Bond) vor und zitierte mit „Shallow“ (A Star is born) einen neuen Kinofilm.

Premiere

Nach einer „Praline vom Räucherlachs“ erwartete die Gäste eine lokale Besonderheit – die Künstler brachten erstmalig „Das Zwergenhaus“ zu Gehör. Dieser Song ist Teil des gerade entstehenden Comedy-Musicals von Jens Menke, Florenz und Michael Potthast „Bis nach Meppen“, das sich um Meppener Geschichte(n) rankt. Im Esterfelder Zwergenhaus, dessen Kern ein alter Eisenbahnwaggon bildete, hatte einst der stadtbekannte Schnitzkünstler, Lehrer und Freilichtbühnenaktive Ferdi Symens mit Frau und neun Kindern gelebt. Was er „an Bildern schenkte“, ist Inhalt dieser Songkostprobe.

Berührend

Nach „Fremde wie ich“ (Tarzan) und dem von Beo berührend dargebrachten „Somebody to love“ (We will rock you) durchzog der Duft einer „Wildconsommé mit Waldpilzravioli“ den Saal. Das tonal anspruchsvolle „Frei und schwerelos“ (Wicked) trug Beo Yalcin titelgerecht durch den ganzen Saal; mit glaubhaft jugendlicher Inbrunst stellte sich Florian Albers bravourös der Herausforderung des mit hoher Erwartungen verknüpften „Maria“ (West Side Story), bevor das Hamburger Multitalent Jens Ohle Bühne und Saal in seinen Bann zog.

Er vereinte Artistik vom Feinsten, kurzweilige Zauberei und augenzwinkernde Jonglage mit Publikumsnähe. Seiner charmanten Überrumpelungstaktik konnte sich niemand entziehen und die aus dem Augenblick geborene Situationskomik zeugte von Esprit und Menschenkenntnis. Seine im Wortsinn hohe Kunst der Leiter- und Hochradartistik präsentierte er fast „nebenbei“ und gab ihr besonderen Effekt durch seine altersbezogenen selbstironischen Bitten um Hilfestellung – Zwerchfellgymnastik mit geistreichem Tiefgang.

Der letzte Musical-Block lag zwischen „Filet von der Maispoularde auf Chakalakagemüse mit Schupfnudeln“ als Hauptgang und dem den Abend beschließenden Dessert „Hausgemachtes Zimteis mit Rotweinpflaumen und Passionsfrucht-Espuma im Schokobecher“. „Schornsteinfeger“ Florian Albers trug mit „Chim Chim Cheree“ (Mary Poppins) Glück in den Saal und leistete stimmlich Erstaunliches mit „Stayin‘ Alive“ aus Saturday Nightfever, das im Sommer die Freilichtbühne erobern wird. Beo Yalcin ließ mit „Lass jetzt los“ (Die Eiskönigin) ein demnächst anstehendes Musical ebenso anklingen wie das in diesem Jahr in Hamburg auf dem Programm stehende „Tina - das Musical“.

Auch im nächsten Jahr kann man sich wieder von TIMs Musical- und Dinnershow verwöhnen lassen. Der Vorverkauf für den 21. und 22. Februar 2020 läuft ab sofort.