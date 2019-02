Polizei nimmt Einbrecher in Meppen fest MEC öffnen

Gescheitert ist ein Mann in Meppen bei dem Versuch, in das Bahnhofsgebäude einzubrechen. Symbolfoto: Daniel Maurer/dpa

cw/pm Meppen. Polizeibeamte haben am Freitagabend gegen 21.25 Uhr einen 29-jährigen Mann festgenommen, der kurz vorher versucht hatte in das Bahnhofsgebäude in Meppen einzubrechen.