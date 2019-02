Meppen. 87 Ehrenamtliche aus dem Emsland haben für ihr herausragendes gesellschaftliches Engagement die Ehrenamtskarten erhalten.

Als Dank für gemeinnützigen gesellschaftlichen Einsatz hat der Landkreis Emsland im Saal des Kreishauses die Ehrenamtskarte zum 18. Mal im Rahmen einer Feierstunde an engagierte Personen aus den Bereichen Sport, Kultur, Soziales, Kirchen, Feuerwehr und Rettungsdienst übergeben. Unter den 87 ausgezeichneten Personen waren alle Altersstufen vertreten. Mit der 15 Jahre alten Jana Kenning und der 16-jährigen Lisa Brockhaus erhielten zwei engagierte Musikerinnen des Musikvereins Langen-Gersten die Ehrenamtskarte. Franz Schartmann war mit 75 Jahren der älteste Antragsteller.

Lokale Verantwortungsgemeinschaft

Landrat Reinhard Winter dankte den ehrenamtlichen Helfern für ihre geleistete Arbeit und freute sich über das breite gesellschaftliche Engagement im Emsland. Die vom Bistum Osnabrück in Auftrag gegebene Studie „Von Kirchtürmen und Netzwerken“ habe gezeigt, dass im Emsland „das Gefühl von einer lokalen Verantwortungsgemeinschaft“ noch intakt sei. „Bei der Gestaltung unseres Zusammenlebens spielt das Ehrenamt eine Schlüsselrolle“, sagte Winter und ergänzte mit Blick auf die Anwesenden: „Sie machen das Emsland freundlicher, fürsorglicher, wärmer, lebendiger und auch wachsamer und leistungsfähiger.“

Anerkennungskultur

Ursula Mersmann, Vorsitzende des Ausschusses für Arbeit, Soziales und Integration sowie Beauftragte für Menschen mit Behinderungen des Landkreises Emsland schloss sich den Worten des Landrates an. „Ich darf Ihnen versichern, dass es mir eine echte Freude ist, Ihnen heute Ihre Ehrenamtskarte zu überreichen“, so Mersmann. Die Ehrenamtskarte sei Teil einer Anerkennungskultur, um gesellschaftliches Engagement zu würdigen und solle zugleich einen Anreiz für das Ehrenamt schaffen. Mersmann hob hervor, dass sowohl Menschen im Rentenalter, als auch jugendliche Ehrenamtliche unter den berechtigten Antragstellern seien. „Diese Beispiele verdeutlichen, dass Ehrenamt in jedem Alter als Bereicherung empfunden wird“, sagte Mersmann. Bevor sie die Ehrenamtskarten überreichte, erklärte sie, dass sie hoffe, dass es auch in Zukunft genügend ehrenamtlicher Helfer geben werde, „die Grenzen überwinden, Brücken bauen und Wege des Miteinander ebnen.“

Seit 2008 Ehrenamtskarte

Seit 2008 gibt es die Ehrenamtskarte. Sie ist im Emsland mittlerweile an 1287 ehrenamtliche Helfer verliehen worden. Sie gilt für drei Jahre, kann bei Fortbestehen des Ehrenamtes verlängert werden und bietet zahlreiche Vergünstigungen in Niedersachsen und Bremen. Die Vergünstigungen können auf dem Freiwilligenserver des Landes Niedersachsen unter www.freiwilligenserver.de eingesehen werden. Antragsberechtigt ist jeder, der mehr als 250 Stunden im Jahr ehrenamtlich tätig ist.