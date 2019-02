Meppen. Die Umzugskisten sind gepackt, Propst Dietmar Blank verabschiedet sich von der Pfarreiengemeinschaft Meppen-Süd.

Ein großen festlichen Schlusspunkt nach 20 Jahren seelsorglicher Tätigkeit in der Kreisstadt ist dem Priester nicht recht. Am 24. Februar wird es in der Propsteikirche St. Vitus "eine ganz normale Familienmesse" geben, sagt Blank. "Dabei stehen die Kinder im Mittelpunkt". Anschließend gibt es einen Empfang im Gemeindehaus, denn ein offizieller Abschied muss sein.

"Äußerlich hat sich viel verändert", sagt der Priester und weist auf die großen Bauprojekte in den Gemeinden seit 1999 hin. "Die Kirchenvorstände haben eine Top-Leistung vollbracht." Als Beispiel nennt er das Gemeindezentrum St. Vitus, ein Ort zu dem man gerne hingehe.

Durch seinen Kollegen Arnold Loch angeregt, pflegte er den Kontakt zum St. Vitus-Werk gepflegt. "Ich habe dabei viel gelernt, und großen Respekt vor Menschen mit Behinderungen gewonnen", bekennt Blank. Als das St. Vitus-Werk das Jahresthema "Den Menschen zugewandt" hatte, stellte er fest, dass dies als Motto für die Arbeit in den Kirchengemeinden passt. "Es sind gute Leute in unserem Team, die manches Gute neu angestoßen haben."

Das Leben in den Gemeinden hat sich verändert, die Kirche ist leerer und es gibt weniger Gottesdienste, auch weil viele Priester, die in den Gemeinden zur Mithilfe lebten, gestorben sind, stellt der Propst fest. Junge Leuten tauchen nicht mehr so regelmäßig wie früher auf und der Altersschnitt der Kirchgänger geht nach oben.

Die zurückgehende Zahl der der Priester werde durch viel Engagement von Gemeindemitgliedern teils ausgeglichen. Es gebe stark engagierte Jugendliche, die viel leisten. Als Beispiele nennt Blank die Sternsinger, Jugendgruppen, Ferienlager, die Besuchsdienste, die Kirchendienste und die Wärmestube. Als geistlicher Begleiter des Sozialdienstes katholischer Frauen habe er das gute Zusammenspiel von Ehren- und Hauptamtlichen im sozialen Bereich schätzen gelernt.





Als besonders erfreuliche Erfahrung wertet Blank die Arbeit in der ökumenischen Pfarrkonferenz. Das gute Miteinander der christlichen Konfessionen zeige sich in einem freundschaftliche, persönliche Verhältnis der Gemeindevertreter und in den zur Tradition gewordenen Pfingstgottesdiensten auf dem Marktplatz in Meppen. "Dass wir dabei stets gute Wetter hatten, kann man als ein besonderes Zeichen interpretieren." Gern blickt der Pfarrer auf die Veranstaltungsreihe zum 500. Jahrestag des Beginns der Reformation 2017 zurück, die viele gute Gespräche und neue Kontakte unter Christen in Meppen mit sich gebracht hat.

In Blanks Amtszeit fällt das Bekanntwerden von zahlreichen Missbrauchsfällen mit Priestern als Täter. "Ich habe mich für die Kirche geschämt", bekennt Blank. Dies habe viel Vertrauen zerstört und Distanz zwischen Priestern und Gläubigen, insbesondere zu Jugendlichen geschaffen. Das unbefangene Miteinander werde es wohl nicht mehr geben, das Blank als Kaplan in Hagen am Teutoburger Wald, Melle und Osterkappeln kannte und zu bis heute gepflegten Freundschaften führte.

Am Monatsende zieht der 68-Jährige nach Münster um. "Während meines Studiums von 1972 bis 1977 habe ich mich in die Stadt verliebt", verrät er. Hier lebte er ab 1974 in einer Wohngemeinschaft von Theologiestudenten, die zu einem geistlichen Zentrum für junge Leute wurde. Freunde aus dieser Zeit wohnen in der Nähe seiner neuen Wohnung. Zwei Hobbys will er besonders pflegen, die Beschäftigung mit geisteswissenschaftlichen Themen und das Radfahren. Ein Radreiseführer für Münster und Umgebung liegt noch auf seinem Wohnzimmertisch.