Meppen. Tausende Träger von Herzschrittmachern in Deutschland sind von einem Rückruf mehrerer möglicherweise funktionsgestörter Modelle betroffen. Wie der Hersteller Medtronic mitteilte, kann es in sehr seltenen Fällen zu einer Stimulationspause kommen. Unsere Redaktion hat bei Krankenhäusern im Emsland nachgehakt, wie schwerwiegend das Problem in der Region ist.

Bereits im Januar seien Kliniken und Ärzte entsprechend unterrichtet worden, erklärt Hersteller Medtronic in einer Pressemitteilung. Betroffene Patienten sollten in aller Regel bereits über ihren Arzt informiert worden sein. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte bewertete die von Medtronic veranlasste Maßnahme als zielführend und geeignet, Risiken für die Patienten zu minimieren. Die dauerhafte Lösung werde ein Software-Update sein, das der Hersteller derzeit entwickelt und das nach der Freigabe in der zweiten Jahreshälfte zur Verfügung steht. Betroffenen Patienten riet das Bundesinstitut, sich bei Fragen an den behandelnden Arzt zu wenden.

Nur ein Fall in Meppen

Auf Nachfrage unserer Redaktion beim Ludmillenstift-Krankenhaus in Meppen erklärte der leitende Pfleger der Kardiologie, Werner Kribber, im Ludmillenstift "glücklicherweise keine Herzschrittmacher von Medtronic bei Patienten eingesetzt wurden." Bislang habe man nur einen Fall gehabt, bei dem ein Patienten mit dem möglicherweise fehlerhaften Herzschrittmacher behandelt werden musste. Dieser sei ihm aber in einem anderen Krankenhaus eingesetzt worden. Man rechne in den kommenden Wochen mit weiteren Patienten mit Medtronic-Herzschrittmachern und nehme das Problem sehr ernst.

63 Patienten in Lingen



Die St. Bonifatius Hospitalgesellschaft, die die Krankenhäuser in Lingen, Sögel, Papenburg und Leer betreibt, teilte auf unsere Anfrage mit, dass die Kardiologie des Bonifatius Hospitals Lingen nach der Information durch die Firma Medtronic die 63 Patienten, bei denen ein entsprechender Zweikammer-Herzschrittmacher implantiert wurde, angeschrieben und zur Kontrolle in der Klinik bzw. beim nachsorgenden Kardiologen aufgefordert hätte. Die Schrittmacher würden in der Regel von den nachsorgenden Kardiologen kontrolliert und bei Bedarf auch umprogrammiert, sodass ein sicherer Schutz über die Schrittmacherfunktion wiederhergestellt sei. In Lingen sei bislang noch kein Austausch eines Herzschrittmachers erforderlich gewesen.



Drei Patienten in Papenburg betroffen

Im Marien Hospital Papenburg-Aschendorf seien drei Patienten mit entsprechenden Herzschrittmachern des Herstellers Medtronic betroffen, erklärt die St. Bonifatius Hospitalgesellschaft. Diese habe man bereits in eine niedergelassene kardiologische Praxis in Papenburg einberufen und die Herzschrittmacher eingestellt. Eine Operation sei in diesem Fall nicht notwendig. Im Hümmling Hospital Sögel und im Borromäus Hospital Leer wurden keine betroffenen Herzschrittmacher der Firma Medtronic verbaut.

Die exakte Zahl der in Deutschland betroffenen Patienten wollte Medtronic auf Weisung seiner Zentrale in den USA nicht nennen. Nach Recherchen des NDR sind an zwei Kliniken in Hannover 660 Patienten betroffen. Medtronic ist der größte Hersteller von Medizinprodukten in Deutschland. (mit dpa)